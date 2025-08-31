Як зробити каламутний бульйон прозорим / © Фото з відкритих джерел

Чому бульйон виходить каламутним

Різкий старт: якщо одразу залити м’ясо окропом, білки швидко згортаються, утворюючи піну та каламутність.

Надто сильний вогонь: під час бурління жир і білки розбиваються на дрібні частинки й залишаються у рідині.

Недостатнє зняття піни: саме піна є головною причиною мутного бульйону.

Як приготувати ідеально прозорий бульйон: маленька хитрість, про яку ніхто не знає

Багато господинь скаржаться, що під час приготування супів чи борщів бульйон виходить каламутним. Але є одна проста хитрість: достатньо додати шматочок сирої картоплі у процесі варіння. Цей овоч «збирає» зайві домішки та жири, і вже за 10 хвилин бульйон стає світлішим і прозорішим. Потім картоплю можна вийняти чи використати для приготування супу.

Ще корисні поради, як зварити прозорий бульйон