Як зробити каламутний бульйон прозорим: додайте цей інгредієнт — і він стане чистішим за сльозу

Щоб отримати прозорий бульйон, достатньо поєднати кілька простих правил варіння, тоді ваші супи матимуть не лише насичений смак, а й привабливий вигляд.

Як зробити каламутний бульйон прозорим

Як зробити каламутний бульйон прозорим / © Фото з відкритих джерел

Чому бульйон виходить каламутним

  • Різкий старт: якщо одразу залити м’ясо окропом, білки швидко згортаються, утворюючи піну та каламутність.

  • Надто сильний вогонь: під час бурління жир і білки розбиваються на дрібні частинки й залишаються у рідині.

  • Недостатнє зняття піни: саме піна є головною причиною мутного бульйону.

Як приготувати ідеально прозорий бульйон: маленька хитрість, про яку ніхто не знає

Багато господинь скаржаться, що під час приготування супів чи борщів бульйон виходить каламутним. Але є одна проста хитрість: достатньо додати шматочок сирої картоплі у процесі варіння. Цей овоч «збирає» зайві домішки та жири, і вже за 10 хвилин бульйон стає світлішим і прозорішим. Потім картоплю можна вийняти чи використати для приготування супу.

Ще корисні поради, як зварити прозорий бульйон

  • Починайте з холодної води. М’ясо чи кістки завжди заливайте холодною водою, щоб білки виходили поступово і легко знімалися.

  • Знімайте піну. На перших етапах варіння з’являється найбільше піни, її варто прибирати ложкою чи шумівкою.

  • Використовуйте слабкий вогонь. Ледь помітне томління допоможе зберегти бульйон прозорим, а не каламутним.

  • Додайте сиру картоплину. Вона забирає зайвий жир і робить рідину світлішою.

  • Не перемішуйте бульйон. Це піднімає частинки осаду із дна і робить його каламутним.

  • Процідіть через марлю чи сито. Якщо потрібно зварити ідеально прозорий бульйон, після варіння можна процідити його у чисту каструлю.

  • Секрет із білком. Кулінари радять ще один прийом: збитий яєчний білок, доданий у гарячий бульйон, збирає дрібні частинки каламуті. Потім бульйон необхідно процідити.

