ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
325
Час на прочитання
1 хв

Як зробити курник теплим навіть за −20°C: секрети ідеального утеплення

Зима — випробування не лише для людей, а й для наших пернатих друзів. Щоб кури залишалися здоровими і продовжували радувати господарів свіжими яйцями навіть за морозу до −20°C, необхідно створити в курнику комфортні умови. І перше, на що варто звернути увагу, — це тепло і утеплення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як утеплити курятник взимку

Як утеплити курятник взимку / © pexels.com

Найефективніший варіант — мінеральна вата, яка чудово зберігає тепло та не пропускає холод. Також популярний і доступний за ціною пінопласт, який легко монтувати. Деякі господарі додають для ізоляції солому та тирсу — природні, екологічні матеріали, які прекрасно доповнюють основне утеплення.

Не менш важливо подбати про підлогу: товстий шар тирси або соломи створює природний тепловий бар’єр і забезпечує комфорт для курей. Стіни варто обшити дерев’яними панелями або фанерою, додатково проклавши утеплювач. Але тепло не повинно заважати свіжому повітрю: продумана вентиляція допоможе уникнути вологи і запобігти хворобам. Оптимально робити невеликі отвори з клапанами для регулювання повітрообміну.

Взимку природного світла часто бракує. Тому варто використовувати лампи розжарювання або інфрачервоні обігрівачі, які одночасно зігріватимуть і освітлюватимуть курник.

Не менш важливим є збалансоване харчування. Взимку додавайте в раціон курей висококалорійні продукти: зернові суміші, кукурудзу, соняшниковий шрот і трохи риб’ячого жиру. Така їжа дає енергію для боротьби з холодом і допомагає птахам зберігати тепло.

Застосувавши ці прості, недорогі, але надзвичайно ефективні методи, ви забезпечите курям теплий, затишний курник і стабільну несучість навіть у найсильніші морози.

Дата публікації
Кількість переглядів
325
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie