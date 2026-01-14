Як зробити курник теплим навіть за −20°C: секрети ідеального утеплення

Як утеплити курятник взимку / © pexels.com

Реклама

Найефективніший варіант — мінеральна вата, яка чудово зберігає тепло та не пропускає холод. Також популярний і доступний за ціною пінопласт, який легко монтувати. Деякі господарі додають для ізоляції солому та тирсу — природні, екологічні матеріали, які прекрасно доповнюють основне утеплення.

Не менш важливо подбати про підлогу: товстий шар тирси або соломи створює природний тепловий бар’єр і забезпечує комфорт для курей. Стіни варто обшити дерев’яними панелями або фанерою, додатково проклавши утеплювач. Але тепло не повинно заважати свіжому повітрю: продумана вентиляція допоможе уникнути вологи і запобігти хворобам. Оптимально робити невеликі отвори з клапанами для регулювання повітрообміну.

Взимку природного світла часто бракує. Тому варто використовувати лампи розжарювання або інфрачервоні обігрівачі, які одночасно зігріватимуть і освітлюватимуть курник.

Реклама

Не менш важливим є збалансоване харчування. Взимку додавайте в раціон курей висококалорійні продукти: зернові суміші, кукурудзу, соняшниковий шрот і трохи риб’ячого жиру. Така їжа дає енергію для боротьби з холодом і допомагає птахам зберігати тепло.

Застосувавши ці прості, недорогі, але надзвичайно ефективні методи, ви забезпечите курям теплий, затишний курник і стабільну несучість навіть у найсильніші морози.