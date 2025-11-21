Як зробити квартиру теплішою на 2–3 градуси: лайфгак з фольгою для вікон

Навіщо клеїти фольгу на вікно взимку / © ТСН

Фольга відома своєю здатністю відбивати тепло. Приклеївши її на шибку, ви створюєте своєрідний тепловий бар’єр: тепло від батарей не “втікає” через скло на вулицю, а повертається назад до кімнати. Завдяки цьому температура в оселі підвищується на 2–3 градуси, а ефект економії на опаленні відчутний вже в перші дні використання.

Але це ще не все. Один з головних бонусів фольги — боротьба з конденсатом на вікнах. Коли тепле, вологе повітря стикається з холодним склом, утворюються краплі, які псують рами і сприяють появі цвілі. Фольга зменшує різницю температур між кімнатою та склом, тож конденсату стає менше або він зовсім зникає.

Цей простий лайфгак з фольгою робить ваш будинок теплішим, комфортнішим і допомагає зберегти вікна в ідеальному стані. Використовуйте його самі та діліться секретом з друзями — ефект вражає!