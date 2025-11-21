ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
1 хв

Як зробити квартиру теплішою на 2–3 градуси: лайфгак з фольгою для вікон

Зима приносить святковий настрій, запах мандаринів… і підвищені рахунки за опалення. Кожен шукає способи, як утеплити квартиру та зберегти тепло, не використовуючи обігрівач на повну. І тут на допомогу приходить простий лайфгак з фольгою.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Навіщо клеїти фольгу на вікно взимку

Навіщо клеїти фольгу на вікно взимку / © ТСН

Фольга відома своєю здатністю відбивати тепло. Приклеївши її на шибку, ви створюєте своєрідний тепловий бар’єр: тепло від батарей не “втікає” через скло на вулицю, а повертається назад до кімнати. Завдяки цьому температура в оселі підвищується на 2–3 градуси, а ефект економії на опаленні відчутний вже в перші дні використання.

Але це ще не все. Один з головних бонусів фольги — боротьба з конденсатом на вікнах. Коли тепле, вологе повітря стикається з холодним склом, утворюються краплі, які псують рами і сприяють появі цвілі. Фольга зменшує різницю температур між кімнатою та склом, тож конденсату стає менше або він зовсім зникає.

Цей простий лайфгак з фольгою робить ваш будинок теплішим, комфортнішим і допомагає зберегти вікна в ідеальному стані. Використовуйте його самі та діліться секретом з друзями — ефект вражає!

Дата публікації
Кількість переглядів
307
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie