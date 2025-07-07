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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Як зробити натуральний дезодорант своїми руками: значно краще та безпечніше за магазинні засоби

В магазинних дезодорантах майже завжли присутні речовини, які подразнюють шкіру: спирт, ароматизатори, алюміній. Через це виникають сухість під пахвами, свербіж, почервоніння. Саме тому варто спробувати приготувати свій домашній дезодорант з підручних засобів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зробити натуральний дезодорант своїми руками

Як зробити натуральний дезодорант своїми руками / © Pixabay

Основною відмінністю природних дезодорантів є їхня здатність не лише блокувати виділення поту, але й чудове поглинання неприємного запаху.

Сода та кокосова олія

Це найпопулярніший рецепт домашнього дезодоранту. Він чудово нейтралізує запахи і підходить абсолютно всім типам шкіри.

Інгредієнти:

  • натуральна, нерафінована кокосова олія — 2 ст. ложки;

  • сода харчова — 1,5 ст. ложки;

  • картопляний чи кукурудзяний крохмаль — 1,5 ст. ложки;

  • ефірна олія будь-який запах — 5-10 крапель.

Готувати такий дезодорант простіше простого:

  1. Кокосову олію слід розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані до рідкого стану.

  2. Додати крохмаль і соду, добре перемішати, щоб не було грудочок.

  3. Додати улюблену ефірну олію, ще раз перемішати.

  4. Перелити отриману суміш у невелику баночку з кришечкою. Зачекати, щоб вона застигла.

Якщо у вас дуже чутлива шкіра, краще зменшити кількість харчової соди, а замість неї додати білу глину.

Бджолиний віск

Якщо вам подобаються дезодоранти в стіку, спробуйте цей домашній рецепт. Його зручно брати з собою у подорожі.

Інгредієнти:

  • кокосова олія — 2 ст. ложки;

  • бджолиний віск — 1 ст. ложка;

  • сода харчова — 1 ст. ложка;

  • крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка;

  • улюблена ефірна олія — 10 крапель.

Готувати такий дезодорант-стік також дуже просто:

  1. Розтопіть бджолиний віск та кокосову олію на водяній бані до рідкого стану.

  2. Зніміть суміш з вогню, додайте кукурудзяний крохмаль.

  3. Додайте улюблену ефірну олію і залийте отриману суміш у порожні стіки (можна взяти зі старого магазинного дезодоранту).

Якщо у вас немає стіку, ви можете використовувати силіконову форму чи навіть невелику скляну баночку.

Магнієве масло (для чутливої шкіри)

Якщо від харчової соди у вас з’являється подразнення, тоді цей варіант вам підійде найбільше. Магнієве масло відоме тим, що здатне нейтралізувати неприємні запахи, але не викликає висипання чи сухість.

Інгредієнти:

  • кокосова олія чи масло каріте — 2 ст. ложки;

  • магнієве масло (продається у будь-якій аптеці) — 1 ст. ложка;

  • крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка;

  • улюблена ефірна олія — 5-10 крапель.

Готувати його просто і швидко навіть без відповідних навичок:

  1. Масло каріте розтопіть на водяній бані до рідкого стану. Додайте крохмаль і магнієве масло, перемішайте до однорідності.

  2. Додайте улюблену ефірну олію, перелийте у скляну баночку з кришечкою.

  3. Крем наносить в невеликій кількості на суху шкіру.

Важливо зберігати домашні дезодоранти у прохолодному місці. Це особливо актуально для літнього періоду, адже кокосове масло або масло каріте може розтанути. Краще наносити будь-який засіб після душу на чисту та суху шкіру. Перед першим використанням обов’язково нанесіть невелику кількість на згин ліктя, щоб перевірити алергічну реакцію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
61
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