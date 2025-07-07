Як зробити натуральний дезодорант своїми руками: значно краще та безпечніше за магазинні засоби

Як зробити натуральний дезодорант своїми руками / © Pixabay

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Основною відмінністю природних дезодорантів є їхня здатність не лише блокувати виділення поту, але й чудове поглинання неприємного запаху.

Сода та кокосова олія

Це найпопулярніший рецепт домашнього дезодоранту. Він чудово нейтралізує запахи і підходить абсолютно всім типам шкіри.

Інгредієнти:

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натуральна, нерафінована кокосова олія — 2 ст. ложки;

сода харчова — 1,5 ст. ложки;

картопляний чи кукурудзяний крохмаль — 1,5 ст. ложки;

ефірна олія будь-який запах — 5-10 крапель.

Готувати такий дезодорант простіше простого:

Кокосову олію слід розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані до рідкого стану. Додати крохмаль і соду, добре перемішати, щоб не було грудочок. Додати улюблену ефірну олію, ще раз перемішати. Перелити отриману суміш у невелику баночку з кришечкою. Зачекати, щоб вона застигла.

Якщо у вас дуже чутлива шкіра, краще зменшити кількість харчової соди, а замість неї додати білу глину.

Бджолиний віск

Якщо вам подобаються дезодоранти в стіку, спробуйте цей домашній рецепт. Його зручно брати з собою у подорожі.

Інгредієнти:

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кокосова олія — 2 ст. ложки;

бджолиний віск — 1 ст. ложка;

сода харчова — 1 ст. ложка;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка;

улюблена ефірна олія — 10 крапель.

Готувати такий дезодорант-стік також дуже просто:

Розтопіть бджолиний віск та кокосову олію на водяній бані до рідкого стану. Зніміть суміш з вогню, додайте кукурудзяний крохмаль. Додайте улюблену ефірну олію і залийте отриману суміш у порожні стіки (можна взяти зі старого магазинного дезодоранту).

Якщо у вас немає стіку, ви можете використовувати силіконову форму чи навіть невелику скляну баночку.

Магнієве масло (для чутливої шкіри)

Якщо від харчової соди у вас з’являється подразнення, тоді цей варіант вам підійде найбільше. Магнієве масло відоме тим, що здатне нейтралізувати неприємні запахи, але не викликає висипання чи сухість.

Інгредієнти:

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кокосова олія чи масло каріте — 2 ст. ложки;

магнієве масло (продається у будь-якій аптеці) — 1 ст. ложка;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка;

улюблена ефірна олія — 5-10 крапель.

Готувати його просто і швидко навіть без відповідних навичок:

Масло каріте розтопіть на водяній бані до рідкого стану. Додайте крохмаль і магнієве масло, перемішайте до однорідності. Додайте улюблену ефірну олію, перелийте у скляну баночку з кришечкою. Крем наносить в невеликій кількості на суху шкіру.

Важливо зберігати домашні дезодоранти у прохолодному місці. Це особливо актуально для літнього періоду, адже кокосове масло або масло каріте може розтанути. Краще наносити будь-який засіб після душу на чисту та суху шкіру. Перед першим використанням обов’язково нанесіть невелику кількість на згин ліктя, щоб перевірити алергічну реакцію.