- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 2 хв
Як зробити натуральний дезодорант своїми руками: значно краще та безпечніше за магазинні засоби
В магазинних дезодорантах майже завжли присутні речовини, які подразнюють шкіру: спирт, ароматизатори, алюміній. Через це виникають сухість під пахвами, свербіж, почервоніння. Саме тому варто спробувати приготувати свій домашній дезодорант з підручних засобів.
Основною відмінністю природних дезодорантів є їхня здатність не лише блокувати виділення поту, але й чудове поглинання неприємного запаху.
Сода та кокосова олія
Це найпопулярніший рецепт домашнього дезодоранту. Він чудово нейтралізує запахи і підходить абсолютно всім типам шкіри.
Інгредієнти:
натуральна, нерафінована кокосова олія — 2 ст. ложки;
сода харчова — 1,5 ст. ложки;
картопляний чи кукурудзяний крохмаль — 1,5 ст. ложки;
ефірна олія будь-який запах — 5-10 крапель.
Готувати такий дезодорант простіше простого:
Кокосову олію слід розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані до рідкого стану.
Додати крохмаль і соду, добре перемішати, щоб не було грудочок.
Додати улюблену ефірну олію, ще раз перемішати.
Перелити отриману суміш у невелику баночку з кришечкою. Зачекати, щоб вона застигла.
Якщо у вас дуже чутлива шкіра, краще зменшити кількість харчової соди, а замість неї додати білу глину.
Бджолиний віск
Якщо вам подобаються дезодоранти в стіку, спробуйте цей домашній рецепт. Його зручно брати з собою у подорожі.
Інгредієнти:
кокосова олія — 2 ст. ложки;
бджолиний віск — 1 ст. ложка;
сода харчова — 1 ст. ложка;
крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка;
улюблена ефірна олія — 10 крапель.
Готувати такий дезодорант-стік також дуже просто:
Розтопіть бджолиний віск та кокосову олію на водяній бані до рідкого стану.
Зніміть суміш з вогню, додайте кукурудзяний крохмаль.
Додайте улюблену ефірну олію і залийте отриману суміш у порожні стіки (можна взяти зі старого магазинного дезодоранту).
Якщо у вас немає стіку, ви можете використовувати силіконову форму чи навіть невелику скляну баночку.
Магнієве масло (для чутливої шкіри)
Якщо від харчової соди у вас з’являється подразнення, тоді цей варіант вам підійде найбільше. Магнієве масло відоме тим, що здатне нейтралізувати неприємні запахи, але не викликає висипання чи сухість.
Інгредієнти:
кокосова олія чи масло каріте — 2 ст. ложки;
магнієве масло (продається у будь-якій аптеці) — 1 ст. ложка;
крохмаль кукурудзяний — 1 ст. ложка;
улюблена ефірна олія — 5-10 крапель.
Готувати його просто і швидко навіть без відповідних навичок:
Масло каріте розтопіть на водяній бані до рідкого стану. Додайте крохмаль і магнієве масло, перемішайте до однорідності.
Додайте улюблену ефірну олію, перелийте у скляну баночку з кришечкою.
Крем наносить в невеликій кількості на суху шкіру.
Важливо зберігати домашні дезодоранти у прохолодному місці. Це особливо актуально для літнього періоду, адже кокосове масло або масло каріте може розтанути. Краще наносити будь-який засіб після душу на чисту та суху шкіру. Перед першим використанням обов’язково нанесіть невелику кількість на згин ліктя, щоб перевірити алергічну реакцію.