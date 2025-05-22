Як зробити навіть найстаріший матрац ідеально чистим: допоможе один копійчаний продукт

Чим почистити матрац в домашніх умовах / © Фото з відкритих джерел

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Зручний і чистий матрац — це запорука якісного та міцного сну. Якщо постіль регулярно змінюється, то про чищення матрацу чомусь усі забувають. Але цього робити не варто, бо в ньому накопичуються пилові кліщі, піл, змертвілі частинки шкіри, неприємні запахи та бактерії. А це все вкрай погано впливає на здоров’я людини. Однак є простий копійчаний продукт, який швидко допоможе повернути вашому матрацу чистоту та свіжість. Розповідаємо, як почистити матрац за допомогою продукту, який є на кожній кухні

Як швидко почистити матрац і повернути йому первозданну свіжість

Догляд за матрацом потребує обережності та правильно підібраних засобів, щоб не нашкодити матеріалу, з якого він виготовлений. Універсальним рішенням для сухого й вологого чищення є звичайна харчова сода. Це доступний, недорогий і безпечний засіб, який знайдеться у кожного під рукою. Сода ефективно усуває запахи, видаляє забруднення і знезаражує поверхню.

Сухе чищення содою. Продукт допомагає швидко позбутися неприємного запаху, наприклад, від поту. Сода має природні антибактеріальні й протигрибкові властивості, тому за регулярного застосування запобігає розмноженню мікроорганізмів і появі цвілі. Крім того, вона добре абсорбує вологу. Щоб провести суху чистку, насипте тонкий шар соди по всій площі матраца. Для аромату на соду можна капнути кілька крапель ефірної олії. Залиште на 4–5 годин, а потім ретельно пропилососьте, щоб зібрати залишки засобу.

Вологе чищення. Якщо на матраці забагато плям, то соду краще застосовувати у пастоподібній консистенції. Для цього змішайте дві столові ложки соди з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Нанесіть її на забруднення, залиште на пів години, потім обережно втирайте вологою губкою. Після цього промийте оброблені місця чистою водою, висушіть матрац та пропилососьте.

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