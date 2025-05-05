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Як зробити освіжувач повітря власноруч: вдома завжди пануватиме свіжий і приємний аромат
Для приготування спрею знадобиться лише два інгредієнти й вода. Такий засіб замінить дороговартісні дифузори та освіжувачі повітря.
Розповідаємо, як приготувати освіжувач повітря, який нічим не поступатиметься дорогим купленим засобам.
Як приготувати освіжувач повітря своїми руками
Спосіб №1. Треба взяти 6 столових ложок дистильованої чи кип’яченої води, по 10 крапель лимонної й лавандової олії. Можна придбати готову суміш цих олій. Щоб складники добре розчинилися, варто додати 2 столові ложки спирту чи горілки. Всі інгредієнти необхідно насипати в пляшку з пульверизатором і добре перемішати. Саморобний освіжувач повітря використовується так само, як і магазинний. Щоб засіб не залишав сліди на поверхнях, перед його застосуванням треба позбутися пилу на меблях, інакше можуть бути плями. Спреєм також можна обробити одяг у шафах, щоб не було застарілого запаху.
Спосіб №2. Ще можна зробити желейний освіжувач повітря, який підійде для використання в туалеті та ванній кімнаті. Візьміть невеликий пластмасовий контейнер, насипте туди 200 грамів гарячої води, 2 столові ложки желатину й ретельно перемішайте, щоб він розчинився. Потім у желатиновий розчин необхідно додати 20 крапель ефірної олії з улюбленим ароматом і трохи барвника за бажанням. Готову суміш треба розлити у баночки і розставити у ванній кімнаті чи на підвіконнях по всьому дому. Банки закривати не слід, аби приємний аромат поширювався по помешканню.