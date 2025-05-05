Як зробити освіжувач повітря власноруч: вдома завжди пануватиме свіжий і приємний аромат

Спосіб №1. Треба взяти 6 столових ложок дистильованої чи кип’яченої води, по 10 крапель лимонної й лавандової олії. Можна придбати готову суміш цих олій. Щоб складники добре розчинилися, варто додати 2 столові ложки спирту чи горілки. Всі інгредієнти необхідно насипати в пляшку з пульверизатором і добре перемішати. Саморобний освіжувач повітря використовується так само, як і магазинний. Щоб засіб не залишав сліди на поверхнях, перед його застосуванням треба позбутися пилу на меблях, інакше можуть бути плями. Спреєм також можна обробити одяг у шафах, щоб не було застарілого запаху.