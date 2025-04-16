Як зробити паперові форми для пасок: готуємось до Великодня

Секретами, як зробити паперві формочки для паски своїми ділиться відомий блогер кулінар.

Блискуча фольга (за бажанням, для додаткової міцності). Рулон міцної алюмінієвої фольги стане додатковим шаром підтримки, особливо якщо ви плануєте випікати великі паски або хочете забезпечити максимальну надійність форми.

Проста суміш звичайної води та борошна перетвориться на натуральний та безпечний клей, який надійно скріпить елементи нашої форми.

Кілька аркушів якісного пергаментного паперу, який стане основою нашої форми. Він має бути достатньо щільним, щоб витримати вологе тісто та високу температуру в духовці.

Створення ідеального дна. На окремому аркуші пергаменту обведіть дно вашої форми-орієнтира, щоб отримати коло потрібного діаметру. Для зручності та швидкості можна скласти пергамент кілька разів, утворивши сектор кола, а потім, обрізавши зайве, розгорнути і отримати рівне коло. Цей кружечок стане дном нашої саморобної форми.

Візьміть аркуш пергаменту та прикладіть до нього форму, яку ви плануєте використовувати як орієнтир для висоти паски. За допомогою олівця або ручки зробіть позначки на пергаменті, що відповідають бажаній висоті майбутньої форми. Після цього акуратно наріжте пергамент на рівні смужки вздовж зроблених позначок. Ширина смужок визначатиме висоту вашої паски.

Приготування натурального «клею». У невеликій каструльці або мисці змішайте невелику кількість води зі звичайним пшеничним борошном. Поставте суміш на невеликий вогонь або розігрійте в мікрохвильовій печі, постійно помішуючи, доки вона не загусне до консистенції рідкої сметани або густого киселю. Дайте клею трохи охолонути, щоб з ним було зручно працювати.

Формування стінок майбутньої паски. Візьміть одну з нарізаних пергаментних смужок. Відміряйте необхідну довжину, орієнтуючись на діаметр дна майбутньої форми, додавши приблизно 2 сантиметри на запас для склеювання. Обріжте зайву частину смужки.

З’єднання країв у циліндр. Обережно змастіть «клеєм» один край пергаментної смужки з внутрішньої сторони на ширину приблизно 1-1.5 сантиметри. Щільно з’єднайте цей край з іншим краєм смужки, утворивши циліндр. Для кращого зчеплення можна зробити невеликий надріз на одному з країв перед склеюванням, щоб утворився своєрідний «язичок», який можна загнути всередину для міцнішого з’єднання.