Як зробити пельмені набагато соковитішими й ароматнішими: про цей трюк мовчать усі кухарі
Такі пельмені виходять зовсім іншими — з багатим насиченим смаком та ароматом. Навіть після охолодження вони залишатимуться м’якими й не втрачатимуть свого соку.
Пельмені — страва, яку люблять у кожній родині. Здається, що секретів приготування тут небагато: треба лише фарш, тісто та звичайний набір спецій. Але професійні кухарі знають один маленький трюк, завдяки якому пельмені виходять неймовірно соковитими й ароматними, навіть після заморожування чи повторного розігріву.
У чому секрет соковитих та ароматних пельменів
Все дуже просто — у фарш потрібно додати трохи холодного бульйону чи желатинової маси.
Якщо використати бульйон, то під час варіння він вивільниться зсередини, створюючи ефект «соковитої кишеньки». Якщо ж додати розчинений желатин, то він збереже м’ясний сік всередині, перетворюючись на ніжне желе.
Завдяки таким кулінарним хитрощам пельмені не виходять сухими, а всередині залишаються неймовірно ніжними й ароматними.
Як правильно приготувати начинку для пельменів, щоб була соковитою
Бульйон — найкраще брати яловичий або курячий, охолоджений. Додавайте його невеликими порціями у фарш, щоб консистенція залишалася густою.
Желатин — розведіть 5 грамів у невеликій кількості холодної води або бульйону, дайте набрякнути, а потім підігрійте до повного розчинення та влийте у м’ясну масу.
Обов’язково ретельно вимішайте фарш, можна відбити, щоб став еластичним і тягучим — це ознака того, що він добре триматиме сік.
Які ще хитрощі для посилення аромату пельменів
Дрібно натерта цибуля або трохи часнику зроблять смак більш насиченим.
Щіпка мускатного горіха або коріандру додасть пікантності.
Для ніжності можна змішати свинину з куркою або яловичиною.