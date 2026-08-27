Як зробити переліт комфортнішим: 9 секретів бортпровідників, які варто знати

Що зробити перед польотом — головні поради бортпровідників / © Pixabay

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Авіаподорож може стати значно простішою, якщо підготуватися до неї заздалегідь. Бортпровідники, які регулярно проводять у літаках сотні годин, назвали кілька способів уникнути зайвого стресу в аеропорту та зробити сам переліт комфортнішим.

Про дев’ять практичних порад членів екіпажів різних авіакомпаній пише Travel + Leisure.

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Перевірте, яким літаком ви летите

Бортпровідниця Turkish Airlines Дуйгу Ерен Тося радить ще до поїздки з’ясувати тип літака, яким виконуватиметься рейс. Це дозволить краще розуміти, чого очікувати від салону, а також обрати клас і місце відповідно до власних потреб та бюджету.

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Заздалегідь уточніть правила перевезення багажу

Перед кожним рейсом варто повторно перевіряти обмеження конкретної авіакомпанії щодо ручної поклажі та зареєстрованого багажу. Насамперед йдеться про допустимі розміри та вагу валіз. Це допоможе уникнути несподіваних доплат уже в аеропорту.

Правильно складайте ручну поклажу

Бортпровідниця Delta Air Lines Тіфсіт Теферра рекомендує громіздкий одяг, зокрема куртки, складати на дно валізи, а легкі речі, як-от футболки, згортати. Для організації речей можна використовувати пакувальні куби, окремо складаючи до них чистий і брудний одяг.

Зарядні кабелі та інші дрібні аксесуари вона радить тримати в невеликій косметичці, щоб вони не заплутувалися серед інших речей.

Обирайте практичну валізу

Бортпровідниця Delta Кеті Требендіс радить звертати увагу не лише на зовнішній вигляд багажу. Корисними можуть бути вбудований індикатор ваги, зручні ручки та колеса, які обертаються.

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Сама вона віддає перевагу валізам із твердим корпусом: вони краще зберігають форму, захищають речі та простіші у догляді. Для особистої сумки експертка радить моделі, які можна закріпити на ручці валізи та які мають зовнішні кишені для речей, що мають бути під рукою.

Не забувайте пити воду

Член екіпажу JetBlue Хорхе Гутьєррес наголошує, що під час польоту важливо стежити за водним балансом. Він радить починати день зі здорового сніданку та не зловживати цукром і сіллю.

Під час самого перельоту Гутьєррес рекомендує приблизно щогодини випивати близько восьми рідких унцій води — це орієнтовно 240 мл.

Подбайте про шкіру

Бортпровідниця Emirates Александра Джонсон зазначає, що під час тривалих перельотів шкіра може пересихати. Тому вона радить мати із собою зволожувальний крем дорожнього формату та наносити його кожні одну-дві години.

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Ще одна її порада для тривалого рейсу — перед сном нанести лосьйон на ноги, а потім одягнути шкарпетки.

Завантажте застосунок авіакомпанії

Перед поїздкою варто встановити офіційний застосунок перевізника. Набір функцій залежить від авіакомпанії, однак через такі застосунки пасажири можуть отримувати цифрові посадкові талони, керувати бронюванням та користуватися іншими доступними для конкретного рейсу послугами.

Наприклад, застосунок Emirates також дозволяє заздалегідь планувати харчування та обирати контент для перегляду в літаку.

Здайте багаж заздалегідь, якщо це можливо

Деякі перевізники дозволяють пасажирам залишати зареєстрований багаж ще до дня або задовго до часу вильоту. Така можливість може бути особливо корисною перед ранковими рейсами, адже скорочує кількість справ безпосередньо перед посадкою.

Наприклад, для пасажирів Emirates у Дубаї доступна можливість зареєструватися та залишити багаж за 12–24 години до рейсу. Подібна послуга передбачена й для окремих рейсів easyJet із британських аеропортів. Умови необхідно уточнювати у свого перевізника.

Зробіть валізу впізнаваною

Після довгого перельоту серед десятків схожих валіз легко не помітити свою. Особливо це стосується поширених чорних і коричневих моделей.

Джонсон радить додати до багажу помітну деталь — наприклад, характерну бирку або кольорову стрічку на ручці. Так валізу буде простіше побачити на стрічці видачі та менше шансів переплутати її з чужою.

Нагадаємо, тенісний м’яч навряд чи першим спадає на думку під час зборів у відпустку. Однак цей простий предмет може стати в пригоді під час тривалого перельоту, особливо якщо доводиться багато годин поспіль сидіти в одному положенні.

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