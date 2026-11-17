Як зробити суперочисник для посуду: каструлі, чайники та сковорідки сяятимуть, наче нові / © Associated Press

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Застарілий жир на сковорідках, темний нагар на дні каструль і білий наліт усередині чайника — проблеми, з якими стикається майже кожна господиня. Звичайного миття засобом для посуду часто недостатньо, тому доводиться довго відтирати поверхні губкою. Проте є прості домашні компоненти, які допомагають значно полегшити прибирання. Один із найпрактичніших варіантів — суміш харчової соди та рідкого засобу для миття посуду. Вона добре підходить для видалення жирового нальоту й залишків пригорілої їжі. А щоб позбутися накипу в чайнику, знадобиться ще один доступний продукт — лимонна кислота. Важливо не намагатися змішати все в одну пляшку: жир і мінеральні відкладення потребують різного підходу.

Домашній суперочисник із соди та засобу для посуду

Для приготування очищувальної пасти знадобляться три прості компоненти:

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3 столові ложки харчової соди;

1 столова ложка рідкого засобу для миття посуду;

1–2 столові ложки теплої води.

Змішайте інгредієнти до утворення густої пасти. Якщо вона вийшла занадто рідкою, додайте трохи соди. Нанесіть суміш на забруднені ділянки каструлі або сковорідки, залиште на 10–15 хвилин, а потім обережно потріть м’якою губкою та ретельно змийте водою.

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Сода діє як м’який абразив, допомагаючи відокремлювати забруднення, а мийний засіб сприяє видаленню жирової плівки. Така паста особливо корисна для зовнішніх стінок посуду, дна каструль і звичайних металевих поверхонь.

Якщо на дні каструлі залишилася пригоріла їжа, можна скористатися іншим способом: налити води, додати три столові ложки соди на літр води та довести до кипіння. Після цього зняти посуд із плити, додати столову ложку засобу для миття посуду й залишити до охолодження. Коли залишки їжі розм’якнуть, їх буде легше видалити губкою.

Як прибрати накип із чайника за допомогою лимонної кислоти

Для накипу потрібен кислий розчин. Найпростіший варіант — лимонна кислота, яка допомагає розчинити мінеральні відкладення від жорсткої води.

Налийте в чайник 500 мл води.

Додайте 25 г лимонної кислоти.

Закип’ятіть воду.

Залиште розчин приблизно на 15 хвилин.

Злийте його та ретельно промийте чайник чистою водою кілька разів.

Якщо наліт дуже щільний, процедуру можна повторити.

Для яких сковорідок і каструль цей засіб не підходить

Перш ніж використовувати домашню пасту, потрібно врахувати матеріал посуду. На антипригарних сковорідках не можна застосовувати абразивні суміші та жорсткі губки: вони можуть пошкодити захисне покриття. Для такого посуду краще використовувати теплу воду та звичайний засіб для миття.

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Алюмінієві каструлі також потребують обережності: сода може змінити колір їхньої поверхні. Для емальованого посуду не підходять металеві щітки та грубе тертя, оскільки можна пошкодити емаль. Для нержавіючої сталі пасту краще спочатку перевірити на невеликій непомітній ділянці.

Також не потрібно змішувати соду з оцтом в одній ємності заради посилення очищувального ефекту. Під час реакції вони нейтралізують одне одного, а суміш не стає універсальним засобом від усіх видів забруднень.

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