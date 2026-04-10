Як зробити святкові золоті крашанки до Великодня

Досягти ефектного золотистого кольору великодніх яєць можна і без використання синтетичних барвників. Поєднання природних властивостей куркуми та сяйва їстівного золотого порошку дозволяє створити справжні святкові шедеври.

Для отримання найкращого результату варто підготувати такі інгредієнти та інструменти:

допоміжні засоби — холодна вода, невеликий пензлик, серветки та гумові рукавички для захисту рук від фарбування.

яйця — краще обирати домашні (як білі, так і з жовтуватою шкаралупою);

Перш ніж розпочати термічне оброблення, шкаралупу яєць треба ретельно протерти серветкою, змоченою в оцті. Ця проста маніпуляція знежирює поверхню та розгладжує її, що гарантує ідеально рівне нанесення пігменту.

Процес варіння відбувається за таким алгоритмом:

Складіть яйця до ємності та залийте холодною водою так, щоб вона повністю їх покривала.

Додайте одну-дві столові ложки оцту та всипте куркуму. Пам’ятайте: що більше спеції ви додасте, то глибшим і насиченішим буде початковий жовтий відтінок.

Доведіть воду до кипіння, зваріть яйця, а потім залиште їх у цьому ж розчині ще на 15–20 хвилин для кращого закріплення кольору.

Коли пофарбовані яйця охолонуть, можна переходити до фінального декорування. Для цього потрібно злегка змоченою серветкою нанести на шкаралупу тонкий шар яєчного білка, який слугуватиме основою для золота.