Як зробити так, щоб гречка не злипалася під час приготування: майже всі припускаються однієї помилки

Як правильно варити гречку, щоб вона була розсипчаста / © Pixabay

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Секрет невдач — в одній помилці, яку припускаються майже всі. Головна причина криється у використанні надмірної кількості води. Люди найчастіше наливають рідину «на око», керуючись інтуїцією чи застарілими порадами. Але існує ідеальне співвідношення: одна частина гречки до двох частин води.

Під час варіння залишки вологи не встигають повністю увібратися в зерна. А тому вода продовжує розварювати гречку навіть після того, як ви вже вимкнули плиту. Це руйнує її структуру.

Ще одна досить поширена помилка — це недостатнє промивання крупи перед приготуванням. Через крохмаль на поверхні зерен, дрібний пил вода загущується. Дуже важливо перед варінням ретельно промити гречку холодною проточною водою.

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Через неправильну підготовку гречки проблема надлишкової рідини тільки посилюється. Промивайте зерна енергійно, поки вода не стане повністю прозорою.

Третя помилка — інтенсивне помішування гречки під час варіння. Через це ніжні ядра пошкоджуються, вивільняється додатковий крохмаль, який перетворює кашу на однорідну липку масу. Перемішувати гречку потрібно повільно і акуратно, лише один раз, після закипання.

Також залишайте кришку щільно закритою протягом всього процесу приготування. Тоді пара буде рівномірно прогрівати страву. Намагайтесь не переварювати гречку. Оптимальним часом приготування є 15-20 хвилин на слабкому вогні до закипання рідини. Як тільки вода майже повністю вбереться, плита вимикається, а каша залишається під закритою кришкою ще на 10-15 хвилин.