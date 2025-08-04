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Як зробити так, щоб на склі не залишалося розводів: один продукт з кухні — і вікна будуть чистими протягом місяців
Миття вікон — зовсім не такий простий процес, як це може здатися на перший погляд. Іноді досягти ідеальної чистоти дуже складно через те, що на склі залишаються розводи.
Ця проблема особливо актуальна, якщо ви використовуєте для миття вікон жорстку воду або, коли на склі є сліди дощу, а не тільки пил.
Однак, існує один простий спосіб, який допомагає вирішити проблему. Використовуйте один звичний продукт з кухні і забудете про розводи на вікнах на місяці. Йдеться про пакетики чорного чаю (можна замінити на зелений).
Заваріть два пакетики у 0,5 л окропу, залишіть приблизно на 5-7 хвилин, щоб настоялися. Охолодіть розчин до кімнатної температури, щоб не обпекти руки і не пошкодити скло.
Після цього акуратно нанесіть чайний розчин на скло за допомогою ганчірки з мікрофібри. Також можна використати розпилювач.
Не забудьте ретельно протерти скло круговими рухами тою ж таки тканиною з мікрофібри. Для досягнення кращих результатів можете додати рухи зверху вниз.
Завершальний етап — протерти сухою ганчіркою. Скло набуде блиску і залишатиметься чистим, без розводів протягом місяців.