Що додати у воду, щоб не було розводів на вікнах / © Фото з відкритих джерел

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Ця проблема особливо актуальна, якщо ви використовуєте для миття вікон жорстку воду або, коли на склі є сліди дощу, а не тільки пил.

Однак, існує один простий спосіб, який допомагає вирішити проблему. Використовуйте один звичний продукт з кухні і забудете про розводи на вікнах на місяці. Йдеться про пакетики чорного чаю (можна замінити на зелений).

Заваріть два пакетики у 0,5 л окропу, залишіть приблизно на 5-7 хвилин, щоб настоялися. Охолодіть розчин до кімнатної температури, щоб не обпекти руки і не пошкодити скло.

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Після цього акуратно нанесіть чайний розчин на скло за допомогою ганчірки з мікрофібри. Також можна використати розпилювач.

Не забудьте ретельно протерти скло круговими рухами тою ж таки тканиною з мікрофібри. Для досягнення кращих результатів можете додати рухи зверху вниз.

Завершальний етап — протерти сухою ганчіркою. Скло набуде блиску і залишатиметься чистим, без розводів протягом місяців.