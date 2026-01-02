Як зробити так, щоб парфуми не вивітрювалися цілий день: хитрість, про яку мало хто знає

Куди наносити парфуми, щоб аромат довго тримався / © www.freepik.com/free-photo

Багато людей стикаються з проблемою: аромат здається стійким, але вже за кілька годин майже не відчувається. Проте експерти говорять, що причина не завжди у якості парфумів. Часто запах зникає через неправильне нанесення та догляд за шкірою. Існує проста хитрість, яка допомагає зберегти аромат на весь день, однак про неї практично ніхто не знає. Розповідаємо, як наносити парфуми, щоб пахли максимально довго.

Як правильно наносити парфуми: головний секрет стійкого аромату

Найважливіше правило, про яке знають одиниці: парфуми потрібно наносити не на суху, а на зволожену шкіру. Суха шкіра швидко поглинає ароматичні олії, через що запах випаровується в рази швидше.

Перед нанесенням аромату можна використовувати:

звичайний крем без запаху;

легкий лосьйон для тіла;

кілька крапель гліцерину, змішаного з кремом.

Після цього аромат чіпляється за шкіру і тримається значно довше.

Куди саме варто наносити парфуми, щоб аромат не зникав

Стійкість парфумів також залежить від правильних зон нанесення. Найкраще аромат зберігається там, де шкіра тепла і пульсує:

за вухами;

на внутрішній стороні зап’ястя;

у згині ліктів;

на ключицях;

під колінами.

Важливо: не розтирайте парфуми після нанесення, бо це руйнує ароматну композицію і скорочує її стійкість.

Додаткова хитрість, яка подовжує звучання парфумів

Ще один маловідомий прийом — нанесення аромату на одяг із натуральних тканин. Льон, вовна та бавовна утримують запах довше, ніж синтетика, достатньо одного легкого розпилення з відстані. Також можна злегка збризнути шарф, комір пальта, внутрішню сторону жакета.

Щоб аромат не зникав швидко, уникайте таких помилок:

нанесення на суху шкіру без догляду;

часте повторне розпилення в одному місці;

зберігання флакону на сонці або у ванній кімнаті.

Правильне зберігання — у темному, прохолодному місці, також впливає на стійкість парфумів.