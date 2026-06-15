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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Як зробити так, щоб півонії в вазі не в’янули до 2 тижнів: прості та перевірені способи

Півонії — справжні «зірки» флористичного світу. Вони розкішні, ароматні й водночас доволі примхливі. І саме тому часто розчаровують: замість обіцяних розкішних букетів на два тижні вони в’януть уже на 3–4 день.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як подовжити життя півоній у вазі

Як подовжити життя півоній у вазі / © pexels.com

Але є хороша новина — справа не в квітах, а в догляді. Якщо працювати з півоніями правильно, а не «боротися» з ними, букет може зберігати свіжість 10–14 днів. Флористи використовують чітку послідовність дій — і саме її ми розбираємо нижче.

Розпакуйте букет одразу

Найпоширеніша помилка — залишати півонії загорнутими в папір, поки «звільниться ваза».

Проблема в тому, що у пакуванні стебла не отримують воду, а вбирають вологу з повітря, швидко слабшають і втрачають тургор.

Що робити:

  • одразу розгорнути букет;

  • навіть якщо ваза ще не готова — покласти квіти на чистий рушник на 20–30 хвилин.

Правильне обрізання

Обрізання — ключ до довгого життя півоній.

Як правильно:

  • зрізати приблизно 2–3 см стебла;

  • робити зріз під кутом 45°;

  • обов’язково під водою.

Це запобігає утворенню повітряної пробки в стеблі, яка блокує надходження води. Не використовувати ножиці — вони здавлюють стебло.

Холодна вода в перші 24 години

Півонії — виняток серед квітів: їм подобається холод.

Перший етап:

  • наповнити вазу холодною водою (10–15°C);

  • тримати так 24 години.

Це уповільнює розкриття бутонів і додає до 3–4 днів життя.

Після доби перейти на воду кімнатної температури. Якщо є пакетик із поживою для квітів — обов’язково використати.

Видаляйте листя нижче рівня води

У воді листя швидко починає гнити, а це створює бактерії. А бактерії — це забиті стебла і швидке в’янення.

Правило: все листя, що торкається води, потрібно повністю прибрати.

Тримайте букет подалі від фруктів

Фрукти — приховані «вороги» півоній. Яблука, банани, груші та помідори виділяють етилен — газ, який прискорює старіння квітів.

Важливо:

  • тримати букет мінімум за 1,5–2 метри від фруктів;

  • не ставити поруч із кухонними зонами дозрівання продуктів.

Оберіть правильне місце у кімнаті

Півонії не люблять:

  • прямого сонця;

  • батарей і обігрівачів;

  • протягів.

Ідеальні місця:

  • прохолодна спальня;

  • затінена вітальня;

  • ванна кімната з природним світлом.

Підрізайте кожні 2–3 дні

Це те, що більшість людей ігнорує — і саме тому півонії «здаються» на середині шляху.

Що робити:

  • кожні 48–72 години оновлювати зріз;

  • міняти воду повністю;

  • мити вазу.

Чому півонії в’януть вже на 3–4 день

Найчастіші причини:

  • не оновлювали зріз;

  • стояла брудна вода;

  • бактерії забили стебла.

У 90% випадків достатньо:

  • оновити зріз;

  • змінити воду.

FAQ

Чому півонії швидко в’януть у вазі?

Найчастіше через забиті стебла (не оновлювали зріз) або брудну воду, що провокує бактерії.

Як зробити, щоб півонії довше стояли у вазі?

Потрібно одразу розпакувати букет, зрізати стебла під кутом у воді та регулярно змінювати воду.

Чи можна ставити півонії у холодильник для довшого зберігання?

Так, коротке зберігання в холодильнику (до 12 годин) подовжує життя букета на 1–2 дні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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