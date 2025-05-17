Як зробити так, щоб пральна машина не "стрибала": цікавий спосіб, щоб змусити її стояти нерухомо

Що потрібно покласти під пральну машину, щоб прибрати вібрацію / © Фото з відкритих джерел

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Втім, навіть у таких випадках існує кілька способів взяти контроль над пральною машиною і не допустити, щоб ваша квартира перетворилася на місце випробувань, переконаний експерт Чамінг Білл.

Його перша порада — застосувати амортизатори з певною хитрістю. Звісно, варто придбати гумові підставки для ніжок пралки, але часто цього недостатньо: машина все одно рухається по підлозі, залишаючи після себе сліди на плитці.

Наступним кроком часто стає радикальне рішення — закріпити підставки пральної машини прямо до підлоги. Для цього просвердлюють отвори, вставляють дюбелі й прикручують шурупами. З вигляду все міцно, але це не гарантує повного усунення проблеми, до того ж металеві кріплення можуть викликати неприємний стукіт, який дратуватиме мешканців.

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Інший корисний лайфгак — використання лінолеуму. Виріжте з нього щільні кружечки і підкладіть їх під гумові підставки пральної машини. Така конструкція створює пружний «сендвіч», який ефективно гасить вібрації. Машина перестає скакати і працює тихо та стабільно.

Окрім цього, Білл рекомендує раз на пів року перевіряти кріплення та переконуватися, що під прокладками не збирається волога, адже вона може пошкодити підлогу і погіршити стійкість машини.

Один із друзів Білла поділився історією про те, як у його батьків виникла схожа проблема зі старою пральною машиною.

Жодні спроби покращити ситуацію — підкладати під ніжки шматки лінолеуму, додаткові килимки, картон чи навіть спеціальні антивібраційні підставки — не дали результату, і машина все одно скакала. Тоді один із сусідів порадив простий, але дієвий спосіб: поставити за пральною машиною порожню пластикову пляшку об’ємом щонайменше п’ять літрів.

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Спершу ця ідея здавалася дивакуватою, проте після того, як порожню пляшку встановили між стіною і пральною машиною, вібрації помітно зменшилися. Пляшка фактично виконує роль амортизатора — вона пружинить і перешкоджає зміщенню машини та її удару об стіну. Це не лише знижує рівень шуму, а й зменшує ймовірність пошкодження шлангів і з’єднань, забезпечуючи більш стабільну роботу техніки.