Як утеплити вікна без опалення / © pexels.com

Є простий спосіб зробити кімнату теплішою, не витрачаючи зайвих коштів, а виконати його може кожен.

Лайфгак: утеплення підвіконня своїми руками

Експерти кажуть, що підвіконня — одне з найсильніших джерел холоду в кімнаті. Щоб створити ефективний бар’єр, вам знадобляться старі тканини: простирадла, наволочки, футболки.

Готуємо чохол. Пошийте довгий і вузький «рулон», ширина якого закриватиме щілину між підвіконням і вікном, а довжина відповідатиме вашому підвіконню.

Наповнюємо чохол. Всередину покладіть старі тканини — вони чудово блокуватимуть холод, навіть якщо це залишки різних речей.

Закриваємо і ставимо на місце. Після заповнення зашийте чохол і розташуйте його на підвіконні. Він стане непомітною, але надзвичайно ефективною перешкодою для холоду з вулиці.

У підсумку ви позбавитеся основного джерела протягів, заощадите на опаленні і навіть зможете додати кімнаті стильний акцент, якщо оберете красиву тканину для зовнішнього чохла. Простий, дешевий і абсолютно робочий лайфгак для тепла у вашій оселі!