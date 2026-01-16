- Дата публікації
Як зробити так, щоб вікна тримали тепло втричі ефективніше: це на підвіконні підніме температуру на три градуси без опалення
Зігріти власну оселю взимку — головний виклик для будь-якого господаря. Іноді навіть найпотужніші батареї не рятують, якщо в будинку повно протягів і «холодних дірок».
Є простий спосіб зробити кімнату теплішою, не витрачаючи зайвих коштів, а виконати його може кожен.
Лайфгак: утеплення підвіконня своїми руками
Експерти кажуть, що підвіконня — одне з найсильніших джерел холоду в кімнаті. Щоб створити ефективний бар’єр, вам знадобляться старі тканини: простирадла, наволочки, футболки.
Готуємо чохол. Пошийте довгий і вузький «рулон», ширина якого закриватиме щілину між підвіконням і вікном, а довжина відповідатиме вашому підвіконню.
Наповнюємо чохол. Всередину покладіть старі тканини — вони чудово блокуватимуть холод, навіть якщо це залишки різних речей.
Закриваємо і ставимо на місце. Після заповнення зашийте чохол і розташуйте його на підвіконні. Він стане непомітною, але надзвичайно ефективною перешкодою для холоду з вулиці.
У підсумку ви позбавитеся основного джерела протягів, заощадите на опаленні і навіть зможете додати кімнаті стильний акцент, якщо оберете красиву тканину для зовнішнього чохла. Простий, дешевий і абсолютно робочий лайфгак для тепла у вашій оселі!