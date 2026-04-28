Як зробити твердий авокадо стиглим за 10 хвилин: шеф-кухарка розкрила лайфгак

Знайти ідеально стиглий авокадо в супермаркеті буває непросто: часто плоди або вже переспілі й зіпсовані всередині, або настільки тверді, що їх важко навіть розрізати. Утім, якщо авокадо потрібен терміново, його можна швидко зробити м’якшим. Шеф-кухарка Мімі Морлі поділилася 10-хвилинним лайфгаком, який допоможе прискорити дозрівання.

Про це повідомило видання Express.

За словами експертки, цей спосіб він підходить для ситуацій, коли часу чекати немає. Для цього потрібно закип’ятити чайник, налити гарячу воду в миску, а потім покласти туди авокадо, щільно загорнуте у фольгу.

Перед зануренням у воду Мімі Морлі радить зробити в плоді невеликий прокол гострим ножем. Також важливо добре загорнути авокадо у фольгу, щоб вода не потрапила всередину.

Усього за 10 хвилин твердий, як камінь, авокадо стане значно м’якшим і придатним для використання у стравах. Його можна буде нарізати скибочками, додати до салату, тосту або розім’яти для приготування соусу чи намазки.

Водночас шеф-кухарка застерігає: цей спосіб не є ідеальним і підходить лише для екстрених випадків. Після охолодження текстура авокадо може змінитися текстура, а смак стати менш насиченим і не таким горіховим, як у плоду, що достиг природним шляхом.

Якщо ж є трохи більше часу, Мімі Морлі радить скористатися натуральним методом. Для цього авокадо потрібно покласти в паперовий пакет разом із бананом або яблуком.

Ці фрукти виділяють етилен — природний газ, який пришвидшує процес дозрівання. За словами експертки, такий спосіб зазвичай допомагає за день або два й не впливає ані на текстуру, ані на смак плоду.

Купуючи авокадо в магазині, варто звертати увагу на кілька ознак стиглості. Майже готовий до вживання плід зазвичай має темно-зелену або майже чорну шкірку, зелений горбик під плодоніжкою та злегка м’яку поверхню.

