Як приготувати універсальний маринад, що підходитиме для консервації усіх видів грибів

Мариновані гриби — це справжня гордість будь-якої господині. Вони доречні і до святкового столу, і для повсякденного обіду. Але не завжди хочеться готувати різні маринади для кожного виду грибів. Саме тому професійні кулінари розробили універсальний рецепт, який підходить для всіх грибів — білих, підберезників, маслюків, опеньків, лисичок і навіть шампіньйонів. Розповідаємо, завдяки якому маринадові ваші гриби будуть ароматними, хрусткими й збережуться до самої весни.

Як приготувати маринад для всіх видів грибів

Інгредієнти для універсального маринаду на 1 літр води:

1 столова ложка солі з гіркою;

2 столові ложки цукру;

100 мл оцту 9%;

4-5 горошин чорного перцю;

3 лаврових листки;

2 гвоздички за бажанням;

1 чайна ложка гірчичного насіння;

3 зубчики часнику;

шматочок кропового зонтика або кілька зерен кропу.

Цього набору вистачить, щоб замаринувати будь-які гриби — лісові чи магазинні.

Як правильно замаринувати гриби: покрокова інструкція

Підготуйте гриби. Ретельно очистіть, промийте та наріжте великі гриби шматочками. Потім відваріть їх у підсоленій воді протягом 15 хвилин, час залежатиме від виду грибів. Зніміть піну й відкиньте на друшляк.

Приготуйте маринад. У каструлі закип’ятіть 1 літр води, додайте сіль, цукор і спеції. Варіть 5 хвилин, щоб спеції віддали аромат. Потім влийте оцет — це завершальний етап, який забезпечить безпечне зберігання.

З’єднайте гриби з маринадом. Покладіть варені гриби у гарячий маринад і поваріть ще 10 хвилин. Якщо любите більш пікантний смак, можна додати трохи чорного чи духмяного перцю.

Розкладіть по банках. Стерилізуйте банки, обережно розкладіть гриби разом із маринадом, щільно закрийте кришками. Переверніть догори дном, укутайте рушником і залиште охолоджуватись.

Для більш ніжного смаку замість звичайного оцту можна використати яблучний або лимонну кислоту. Якщо ви любите більш «зимовий» аромат, додайте в маринад зерна коріандру або кілька шматочків кореня хрону. Зберігайте банки в прохолодному, темному місці. Гриби, приготовані за цим рецептом, стоять без втрати смаку понад рік.