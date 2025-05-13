Як зробити варену картоплю в рази смачнішою: додайте ці два копійчані продукти

Розповідаємо, які два продукти перетворять звичайний гарнір на вишукані ласощі.

Крок 1: інгредієнти. Окрім картоплі треба взяти розрізану навпіл цибулину і два лаврових листки. Саме ці продукти творять справжнісінькі чудеса. Якщо хочеться більш пікантної страви, можна взяти ще два зубчики часнику.

Крок 2: процес приготування. Помийте, очистіть і поріжте навпіл картоплю, покладіть у каструлю, залийте холодною водою й поставте на плиту. Щойно з’являться перші бульбашки, одразу ж додайте лавровий лист, нарізану цибулю і за бажання часник.

Крок 3: варимо до готовності. Тепер просто треба зварити картоплю. Готовність перевірити просто: проткніть картоплину виделкою чи ножем, якщо інструмент входить м’яко, значить, страва готова. Під час варіння лавровий лист, цибуля і часник віддадуть свій смак та аромат воді, а картопля просочиться ними.

Крок 4: фінальний етап. Коли картопля буде готова, треба злити воду, але не викидати спеції. Накрийте каструлю кришкою і залиште картоплю на 5-10 хвилин. Так вона стане ще ароматнішою та насиченішою.