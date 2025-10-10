Як зробити важкий глинистий ґрунт пухким і родючим: дієві поради, перевірені часом

Глинистий ґрунт важко обробляти: він щільний, погано пропускає повітря і воду, а після дощу перетворюється на липку масу. Проте навіть дуже бідну землю можна оживити і зробити родючою, якщо знати кілька простих, але дієвих прийомів.

Найголовніше правило — не копати, а структурувати. Замість того щоб постійно перекопувати глинистий шар, краще поступово поліпшувати його структуру. Копання лише ущільнює землю. Натомість розпушуйте верхній шар на 5-7 см і вносьте органічні добавки, які природно зроблять ґрунт легшим.

Додавайте органіку. Глина потребує поживних речовин — перегною, компосту, біогумусу й торфу. Органічні речовини розбивають щільні грудки, створюють пори, через які до коренів надходить повітря та волога. На кожен квадратний метр ділянки треба відро компосту чи перегною. Вносити краще восени чи навесні перед садінням.

Пісок. Звичайний річковий пісок робить глину більш сипкою. Проте лише пісок не розв’яже проблему: без органіки він просто зцементується разом із глиною. Тому найкраща суміш — пісок, компост і трохи золи. Така комбінація не лише розпушує, а й живить землю.