Як зробити великодні крашанки: швидкі способи пофарбувати яйця

Як зробити крашанки

Якщо потрібно пофарбувати яйця за 10 хвилин, а не має часу, пропонуємо способи, які не потребують складних інгредієнтів і підходять для домашнього використання в умовах обмеженого часу.

Як пофарбувати яйця на Великдень

Цибулиння — найшвидший натуральний спосіб. Цибулиння вважається класичним і одним з найшвидших способів пофарбувати яйця. Колір виходить від золотистого до насиченого коричневого. Для цього візьміть жменю цибулиння, залийте водою і прокип’ятіть протягом 10–15 хвилин. Опустіть яйця в гарячий відвар і проваріть ще 5–7 хвилин. Чим більше цибулиння ви використаєте, тим насиченішим буде кінцевий колір. Це найдоступніший спосіб, який практично завжди дає рівний результат.

Яйця в цибулинні

Куркума — швидкий жовтий колір. Якщо потрібен яскравий жовтий відтінок, куркума працює швидко і стабільно. Спочатку закип’ятіть воду, додайте туди 2–3 ложки куркуми та влийте одну столову ложку оцту. Опустіть яйця в розчин на 5–10 хвилин. Колір виходить рівномірним, особливо якщо використовувати білі яйця.

Яйця в куркумі

Буряковий сік — рожевий відтінок. Буряк дає м’який рожево-червоний колір і є одним із найпростіших натуральних варіантів. Натріть буряк або використовуйте готовий сік, залийте його гарячою водою і додайте трохи оцту. Опустіть яйця в рідину на 10 хвилин. Для більш насиченого кольору можна залишити їх на довше, але навіть короткого часу достатньо для появи легкого відтінку.

Яйця в буряковому соці

Чай чи кава — швидкий натуральний відтінок. Чорний чай або міцна кава дають теплий коричневий відтінок. Для цього заваріть міцний чай або каву, додайте трохи оцту і опустіть яйця на 5–10 хвилин. Колір у результаті виходить м’яким і дуже природним.

Яйця в каві

Зеленка — швидкий яскравий зелений колір за 5 хвилин. Один з найшвидших способів пофарбувати яйця — використовувати зеленьку (аптечний розчин брильянтового зеленого). Цей метод часто застосовують, коли потрібно отримати насичений колір буквально за кілька хвилин. Закип’ятіть воду і зваріть яйця, потім додайте у воду кілька крапель зеленьки. Перемішайте розчин і залиште яйця на 3–5 хвилин, після чого дістаньте їх і дайте висохнути. Колір виходить яскравим і рівномірним. Для більш цікавого ефекту інколи додають трохи цибулиння — тоді поверхня стає мармуровою.

Яйця в зеленці

Харчові барвники — найшвидший і передбачуваний результат Якщо важлива швидкість і яскравість, простіше всього використовувати готові барвники. Розведіть барвник згідно з інструкцією, додайте оцет і опустіть яйця на 3–5 хвилин. Після цього дістаньте їх і дайте повністю висохнути. Це найшвидший спосіб, якщо потрібно фарбувати одразу багато яєць без зайвих експериментів.

Важливі рекомендації та лайфгаки

Перед фарбуванням обов’язково протріть яйця серветкою з оцтом, оскільки це знімає жирну плівку і допомагає кольору лягати рівномірно. Також важливо не складати яйця надто щільно — вони повинні бути повністю покриті розчином.

Завжди використовуйте яйця кімнатної температури та додавайте оцет для закріплення кольору. Слідкуйте, щоб не переварити яйця, аби вони не тріснули під час процесу. Після закінчення фарбування дайте їм висохнути природним чином.

Після фарбування яйця краще ретельно промити і витерти. Також варто використовувати рукавички, аби не пофарбувати руки.