Як зрозуміти ще в магазині, чи є у свинині антибіотики, чи тварину годували якісним кормом

Як вибрати якісну свинину / © unsplash.com

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Купуючи свинину на ринку чи в магазині, більшість людей звертає увагу лише на її зовнішній вигляд. Проте фахівці наголошують: якісне м’ясо можна визначити не лише за кольором, а й за консистенцією, запахом, станом сала та навіть за тим, як воно поводиться під час приготування. Знання кількох простих ознак допоможе обрати свинину, яка буде не лише смачною, а й безпечнішою для здоров’я.

Зверніть увагу на колір м’яса

Перше, що варто оцінити, — це природний відтінок свинини. Свіже якісне м’ясо має рівномірний рожево-червоний або темно-рожевий колір без неприродного блиску. Поверхня повинна бути матовою, а не мокрою чи слизькою.

Якщо свинина занадто бліда, це може свідчити про швидке вирощування тварини або надлишок вологи в тканинах. Надто яскравий колір також повинен насторожити, адже іноді він виникає через особливості промислового виробництва або неправильне зберігання.

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Не менш важливо оглянути сало. У якісної свинини воно має білий або трохи кремовий відтінок, легко вдавлюється пальцем і залишається м’яким. Якщо ж сало дуже тверде, щільне або навіть має синюватий відтінок, варто поставитися до такого продукту з обережністю.

Перевірте консистенцію

Свіже м’ясо завжди залишається пружним. Якщо натиснути пальцем на поверхню, утворена ямка швидко вирівнюється.

Якісна свинина не повинна бути липкою чи надто вологою. Якщо шматок буквально плаває у власному соку або залишає багато рідини на прилавку, це може свідчити про надлишок вологи чи інші технологічні особливості оброблення.

Щільні м’язові волокна також є доброю ознакою. Вони виглядають природно, без пухкої структури.

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Запах також багато про що говорить

Свіжа свинина має легкий, приємний м’ясний аромат без сторонніх домішок.

Різкий кислий, хімічний або медикаментозний запах є приводом відмовитися від покупки. Відсутність будь-якого запаху теж іноді насторожує, адже якісне свіже м’ясо завжди має характерний природний аромат.

Найточнішу відповідь дає приготування

Навіть якщо під час купівлі виникли сумніви, остаточну оцінку можна зробити вже вдома.

Якісна свинина під час смаження швидко вкривається апетитною золотистою скоринкою та майже не виділяє рідини. Шматок добре зберігає свій розмір, а аромат стає насиченим і приємним.

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Якщо ж м’ясо починає буквально тушкуватися у великій кількості рідини, значно зменшується в об’ємі, а на поверхні утворюється багато сіруватої піни, це свідчить про високу вологість продукту або особливості його вирощування та обробки.

Під час варіння якісна свинина дає прозорий ароматний бульйон із красивими краплями жиру на поверхні. Каламутний відвар із неприємним запахом може бути ознакою нижчої якості продукту.

На що ще звернути увагу під час купівлі

Досвідчені продавці радять не гнатися за ідеально рівними шматками однакової форми. Домашня свинина часто має неоднорідну будову, різну товщину жирових прошарків і виглядає менш «глянцевою», ніж продукція масового виробництва.

Також варто купувати м’ясо лише у перевірених продавців, звертати увагу на умови зберігання та наявність ветеринарних документів. Це значно знижує ризик придбати неякісний продукт.

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