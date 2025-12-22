ТСН у соціальних мережах

Як зрозуміти ще в магазині, що фарш розбавлений водою: 5 головних ознак, які не варто ігнорувати

Як вибрати якісний м’ясний фарш і не переплачувати за зайву вологу.

Віра Хмельницька
Як вибрати якісний фарш без води

Фарш є основою багатьох домашніх страв: котлет, пельменів, голубців, соусів тощо. Саме тому його якість має вирішальне значення не лише для смаку, а й для безпечності страв. На жаль, недобросовісні виробники часто додають у фарш воду, щоб збільшити вагу продукту. Однак експерти з безпеки харчування назвали декілька ключових ознак, за допомогою яких можна визначити ще в магазині, що в продукті є зайва волога.

Як зрозуміти, що фарш розбавлений водою: п’ять найголовніших ознак

  1. Надмірна вологість у лотку. Перший сигнал — це рідина на дні упаковки. Якісний фарш може бути злегка вологим, але якщо в лотку помітна калюжка або м’ясо буквально плаває, це свідчить про додану воду або розморожування з повторним заморожуванням.

  2. Неприродна консистенція. Розбавлений водою фарш буде занадто м’яким, розпливчастим, без чіткої зернистої структури. Якісний фарш тримає форму навіть у сирому вигляді й не нагадує пастоподібну суміш.

  3. Колір без природних відтінків. Натуральний фарш має рівномірний рожевий або червонуватий колір та легкий матовий блиск. Якщо ж фарш надто блідий, сіруватий, з водянистим відблиском, це може бути наслідком надлишку вологи.

  4. Поведінка під час натискання. У магазині дозволено злегка натиснути на упаковку, якщо це не порушує її цілісність. Ознаки додавання води: фарш швидко розтікається, після натискання не повертає форму, рідина помітно переміщується всередині лотка. Якісний продукт буде пружним і триматиме форму.

  5. Склад на етикетці. Завжди варто читати склад. Якщо серед інгредієнтів зазначено воду, вологоутримувальні добавки, білкові стабілізатори — це прямий натяк на розбавлення. У хорошому фарші в складі має бути лише м’ясо, іноді сіль та спеції.

