Як зрозуміти ще в магазині, що сир неякісний і його не можна купувати: ключові ознаки

На прилавках магазинів сьогодні можна знайти десятки видів сиру — від дорогих імпортних до бюджетних українських. Але за привабливим пакуванням іноді ховається зовсім не той продукт, на який очікує покупець. Деякі види сиру насправді містять мало молочного білка й багато замінників, які не лише псують смак, а й шкодять здоров’ю. Щоб не витратити гроші даремно, варто знати головні ознаки неякісного продукту ще до його придбання.

Ненатуральний колір і блиск. Справжній сир має молочний або кремовий відтінок, без надмірної жовтизни. Якщо колір яскравий, глянцевий або нагадує пластик, то продукт може містити барвники чи штучні добавки. Також варто насторожитися, якщо поверхня сиру надто блискуча, бо це часто свідчить про використання рослинних жирів.

Занадто однорідна або липка текстура. Якісний сир має щільну, але еластичну текстуру. Якщо він надто м’який, липне до ножа або кришиться під час нарізання, це може бути ознакою порушення технології або тривалого зберігання. Якісний сир має рівномірний зріз із невеликими рівними дірочками. Великі або неправильної форми отвори — ознака неякісного бродіння.

Підозрілий склад на етикетці. Найважливіше — уважно читати склад продукту. Якщо серед інгредієнтів є «рослинні жири», «пальмова олія», «молочний продукт» або «сирний продукт» — це вже не справжній сир, а його дешевий аналог. Також звертайте увагу на наявність консервантів, стабілізаторів та ароматизаторів. У класичному сирі їх не має бути.

Занадто різкий або кислий запах. Свіжий сир має приємний, м’який аромат — молочний або трохи вершковий. Якщо запах занадто різкий, аміачний або кислий — продукт зіпсований чи неправильно зберігався. Не варто купувати сир, який пахне маргарином, це вказує на вміст штучних жирів.

Термін придатності та умови зберігання. Перевіряйте дату виробництва: сир — це продукт, який швидко псується. Надто великий термін зберігання, понад 3-4 місяці, свідчить про наявність консервантів. Також звертайте увагу на температуру в холодильнику магазину — вона має бути від +2 до +6 °C. Якщо сир лежить у відкритій вітрині без належного охолодження, краще пройти повз.