Як зрозуміти, що кішка вас любить: 7 неочевидних ознак, які видають її почуття

Як зрозуміти, що кішка вас любить / © Associated Press

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Коти не завжди демонструють прихильність так очевидно, як собаки. Вони частіше передають своє ставлення через погляд, дотики та інші особливості поведінки. Ветеринарка Джулі Хант назвала сім ознак, які можуть свідчити, що кішка довіряє господареві та вважає його близьким.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Повільно моргає

Якщо кішка дивиться на людину і неквапливо заплющує та розплющує очі, це може бути дружнім сигналом. За словами Хант, таке повільне моргання іноді називають своєрідним «котячим поцілунком». У такий спосіб тварина показує, що впізнає людину та почувається поруч із нею спокійно.

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Експертка радить відповідати кішці так само — повільно моргнути у відповідь.

Треться об ноги

Ще один прояв прихильності — звичка тертися об господаря. На тілі котів розташовані нюхові залози, тому під час такого контакту вони залишають феромони.

За словами ветеринарки, таким чином тварина позначає людину як знайому та безпечну. Водночас тертя може бути звичайним привітанням після повернення господаря додому.

Приносить «подарунки»

Деякі коти приносять господарям здобич, а домашні тварини можуть замінювати її іграшками. Хоча для людини такий подарунок не завжди приємний, ця поведінка пов’язана з котячими інстинктами.

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Кішки-матері приносять здобич кошенятам, щоб годувати їх і навчати полювати. Тому, пояснює Хант, подібна поведінка щодо людини може свідчити про особливу прихильність.

Дозволяє себе гладити

Не всі коти охоче терплять дотики, тому дозвіл на погладжування також може бути ознакою довіри. У соціально близьких котів існує взаємний грумінг — тварини доглядають за шерстю одна одної.

Якщо домашній улюбленець спокійно дозволяє людині гладити себе, це може означати, що він допускає її до свого близького соціального кола.

Залазить на господаря

Якщо кішка регулярно вмощується на людині або використовує її як місце для «лазіння», справа може бути не лише в пошуку зручної пози.

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Хант пояснює, що коти за своєю природою доволі незалежні. Тому бажання перебувати максимально близько до людини та залазити на неї може означати, що тварина почувається поруч у безпеці й довіряє їй.

Легенько кусає

Неглибокі укуси, які не травмують шкіру, ветеринарка називає «любовними». Вони можуть бути частиною взаємодії або нагадувати поведінку, пов’язану із взаємним доглядом.

Такі укуси коти можуть залишати для тих, із ким мають близький зв’язок. Водночас йдеться саме про легкі покуси, а не про агресивну поведінку, під час якої тварина завдає болю чи пошкоджує шкіру.

Показує живіт

Живіт — одна з найбільш вразливих частин котячого тіла. Якщо кішка перевертається на спину й оголює його в присутності господаря, це може бути важливим сигналом довіри.

За словами Хант, така поведінка під час відпочинку, гри чи догляду за шерстю свідчить, що тварина почувається комфортно і не сприймає людину як загрозу.

Водночас відсутність цих семи ознак не означає, що кішка не прив’язана до господаря. Ветеринарка наголошує, що характер тварин відрізняється: одні коти активно шукають контакту, інші залишаються сором’язливими та незалежними. Тому кожен домашній улюбленець може демонструвати прихильність по-своєму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли — якщо вдома вже живе кіт, до вибору собаки варто підійти особливо уважно. Ветеринари назвали п’ять порід, які зазвичай мають спокійний і доброзичливий характер.

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