Як зрозуміти, що партнер вам не підходить: 9 запитань, які варто поставити одразу

Багато людей усвідомлюють, з ким насправді зустрічаються, лише тоді, коли стає занадто пізно. До моменту, коли з’являються перші тривожні сигнали, людина вже емоційно залучена, і раптово піти стає набагато складніше.

Про це розповіла для Daily Mail сваха з австралійського міста Перт Луанн Ворд.

Пропрацювавши понад тридцять років консультанткою зі стосунків, Луанн Ворд дійшла висновку, що сучасні знайомства зазнають невдачі зовсім не через нестачу варіантів. Головна проблема полягає в тому, що люди дозволяють «хімії» керувати процесом вибору, тоді як реальній сумісності приділяється вкрай мало уваги.

«Притягнення та хімія визначають ваше рішення ще до того, як ви зможете висловити свою думку», — пояснила експертка.

Вона зазначає, що постійно спостерігає одну й ту саму закономірність: люди, піддавшись початковому ажіотажу та пристрасті, лише через кілька місяців розуміють, що намагалися побудувати щось зовсім не з тією людиною.

Як перевірити сумісність: 9 ключових запитань

Тепер експертка закликає самотніх людей докорінно змінити цей підхід. Замість того, щоб покладатися виключно на інтуїцію, Луанн Ворд розробила дев’ять запитань, які вона радить ставити всім своїм клієнтам на ранніх етапах знайомства.

Ці питання спеціально розроблені для того, щоб відсіяти поверхневу іскру і з’ясувати, чи дійсно людина вам підходить. В основі її теорії лежить те, що сумісність — це не те, що виявляється згодом, а те, що можна визначити від самого початку.

Дев’ять найважливіших запитань на побаченні:

Які очікування у стосунках ви вважаєте нереалістичними?

Якби ви могли повернутися в минуле і полагодити зруйнований міст — з ким би ви це зробили і чому?

За чим до вас звертаються найближчі вам люди?

Що було найскладнішим, що вам коли-небудь доводилося робити, і чому?

Як ви віддаєте перевагу вирішенню конфліктів?

Опишіть свій ідеальний день.

У чому ви не готові піти на компроміс?

Де ви бачите себе через три роки?

Що має статися, щоб ви пішли від коханої людини?

Експертка детально пояснила логіку цих запитань. Наприклад, питання про нереалістичні очікування швидко покаже, чи прагнете ви однакових партнерських стосунків. А питання про «зруйнований міст» та минуле продемонструє здатність людини брати на себе відповідальність та її емоційну зрілість.

Питання про найскладніші життєві ситуації дає змогу зрозуміти, чи росте людина під тиском, чи ламається, коли стає важко. Узгодженість способу життя (опис ідеального дня) та особисті межі (на що людина не готова піти) — це ті стовпи, без яких, за словами експертки, ніяке фізичне тяжіння не зможе подолати прірву в довгостроковій перспективі.

«Ідеальна людина — це не просто той, хто тобі подобається. Це людина, чий характер викликає повагу і чиє майбутнє збігається з вашим», — наголошує експертка.

Ворд переконана, що ці питання не перетворюють побачення на допит і не руйнують романтику. Навпаки, вони її захищають. У світі знайомств, де час легко витрачається даремно, розуміння того, що і коли запитати, може стати вирішальним фактором між черговим глухим кутом і дійсно довгостроковими стосунками.

