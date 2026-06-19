Як зрозуміти, що полуниця солодка і не містить пестицидів: біологи назвали головні ознаки

Як правильно вибирати полуницю / © Associated Press

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Полуниця — одна з найулюбленіших літніх ягід, але водночас і одна з тих, що найчастіше обробляються для збереження товарного вигляду. Саме тому покупці все частіше замислюються, як вибрати справді смачну та безпечну ягоду. Біологи пояснюють: повністю візуально визначити відсутність пестицидів неможливо, але є ряд ознак, які допомагають вибрати більш якісну та натуральну полуницю.

Як визначити, що полуниця солодка

Смак полуниці залежить не лише від сорту, а й від ступеня стиглості та умов вирощування. Солодкі ягоди зазвичай мають рівномірний насичений червоний колір без білих або зелених ділянок біля плодоніжки.

Біологи звертають увагу, що справді солодка полуниця має виражений аромат ще до споживання. Якщо ягода майже не пахне, найімовірніше вона зібрана недостиглою або вирощена з інтенсивним використанням стимуляторів росту.

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Ще одна важлива ознака — структура. Солодкі та стиглі ягоди зазвичай м’які, але не водянисті, і легко виділяють сік при розрізанні.

Які ознаки того, що полуниця не містить пестицидів

Біологи підкреслюють, що повністю виключити використання засобів захисту рослин у промисловому вирощуванні практично неможливо. Проте можна звернути увагу на непрямі ознаки більш «чистої» ягоди.

Натуральніші ягоди зазвичай мають різну форму та розмір, без ідеальної однаковості. Надто великі, глянцеві та «пластикові» на вигляд плоди можуть свідчити про інтенсивну обробку чи стимуляцію зростання.

Також варто звертати увагу на запах: природна полуниця має яскравий, солодкий аромат, тоді як оброблені ягоди часто майже не пахнуть.

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Як зменшити ризики під час споживання

Навіть якщо полуниця виглядає якісною, фахівці з безпеки харчування радять правильно її обробляти перед вживанням. Найпростіший спосіб — ретельне промивання під проточною водою, а також коротке замочування у чистій воді з подальшим повторним ополіскуванням.

Такі дії допомагають зменшити поверхневі залишки можливих обробних речовин. Важливо також зберігати ягоди в холодильнику та не купувати надмірну кількість про запас адже полуниця швидко втрачає якість.

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