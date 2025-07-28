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Як зрозуміти, що пора копати картоплю: агрономи поділилися основною ознакою стиглості урожаю
Дуже важливо не прогадати з ідеальним часом викопування картоплі. Якщо поспішити, то можна отримати «водянисті» бульби. Якщо запізнитися, можете втратити частину урожаю через примхи погоди чи хвороби. На що звернути увагу, щоб не помилитися?
Найвірнішою ознакою того, що пора копати картоплю, є стан її бадилля. Поки воно соковите, зелене, це означає, що рослина ще активно працює. Через листя відбувається фотосинтез, а енергія спрямовується в бульби. Як тільки ви помітили, що бадилля почало природно буріти, жовтіти, лягло на землю — це сигнал. Рослина завершує життєвий цикл і бульби припинили зростання.
Однак, не варто поспішати і одразу хапатися за лопату. Коли бадилля вже висохло, дайте картоплі «відпочити» 10-20 днів в землі (за сухої погоди). Навіщо це потрібно робити? Шкірка бульб за цей період стане більш грубшою і зміцниться. Це природний захисний шар, який пізніше вбереже плоди від механічних пошкоджень і стане бар’єром для бактерій.
Для перевірки готовності картоплі, зробіть пробне викопування одного кущика. Після цього просто потріть бульбу пальцем. Якщо шкірка міцна, залишається на місці і не стирається, а самі картоплини без проблем відділяються від коріння — прийшов час.
Пам’ятайте, що для копання картоплі існують ідеальні умови: температура повітря від 10 до 17 градусів. Краще обирати менш спекотні дні, інакше бульби отримають “тепловий” удар. А це зменшить терміни їх зберігання. Погано копати після сильних дощів, коли землі волога — бруд сильно налипає, а самі плоди легше пошкодити.
Після викопування картоплю слід просушити. Для цього її розкладають одним шаром у затінку, найкраще під навісом чи в добре провітрюваному приміщенні на кілька годин. На відкритому сонці залишати бульби заборонено, інакше вони можуть позеленіти під дією сонця, виділяючи токсичну для людини речовину — соланін.