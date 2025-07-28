Як зрозуміти, що пора копати картоплю: агрономи поділилися основною ознакою стиглості урожаю

Як зрозуміти, що пора копати картоплю / © unsplash.com

Реклама

Найвірнішою ознакою того, що пора копати картоплю, є стан її бадилля. Поки воно соковите, зелене, це означає, що рослина ще активно працює. Через листя відбувається фотосинтез, а енергія спрямовується в бульби. Як тільки ви помітили, що бадилля почало природно буріти, жовтіти, лягло на землю — це сигнал. Рослина завершує життєвий цикл і бульби припинили зростання.

Однак, не варто поспішати і одразу хапатися за лопату. Коли бадилля вже висохло, дайте картоплі «відпочити» 10-20 днів в землі (за сухої погоди). Навіщо це потрібно робити? Шкірка бульб за цей період стане більш грубшою і зміцниться. Це природний захисний шар, який пізніше вбереже плоди від механічних пошкоджень і стане бар’єром для бактерій.

Для перевірки готовності картоплі, зробіть пробне викопування одного кущика. Після цього просто потріть бульбу пальцем. Якщо шкірка міцна, залишається на місці і не стирається, а самі картоплини без проблем відділяються від коріння — прийшов час.

Реклама

Пам’ятайте, що для копання картоплі існують ідеальні умови: температура повітря від 10 до 17 градусів. Краще обирати менш спекотні дні, інакше бульби отримають “тепловий” удар. А це зменшить терміни їх зберігання. Погано копати після сильних дощів, коли землі волога — бруд сильно налипає, а самі плоди легше пошкодити.

Після викопування картоплю слід просушити. Для цього її розкладають одним шаром у затінку, найкраще під навісом чи в добре провітрюваному приміщенні на кілька годин. На відкритому сонці залишати бульби заборонено, інакше вони можуть позеленіти під дією сонця, виділяючи токсичну для людини речовину — соланін.