Як зрозуміти, що смартфон скоро зламається: неочевидні ознаки, які не можна ігнорувати

Смартфон — це наш надійний помічник, без якого важко уявити сучасне життя. Але навіть найякісніші пристрої з часом виходять з ладу. Проблема в тому, що поломка не завжди виникає раптово. Часто пристрій заздалегідь подає тонкі сигнали про наближення серйозної несправності. Якщо їх вчасно виявити, то можна буде уникнути зайвих витрат на новий телефон.

Смартфон гріється навіть без навантаження. Нагрівання під час зарядки чи ігор — це нормально. Але якщо пристрій перегрівається під час перегляду повідомлень чи в режимі очікування, це тривожний сигнал. Причиною може бути зношений акумулятор, внутрішнє коротке замикання чи порушення в роботі процесора.

Зарядка йде дуже швидко чи надто повільно. Якщо телефон почав дуже швидко заряджатися і так само швидко розряджатися, чи зарядка займає кілька годин замість звичних 40–60 хвилин, тут справа, скоріше за все, в акумуляторі та контролері живлення. І це один із перших дзвіночків про те, що життя смартфона добігає кінця.

Періодичне зникнення сигналу мобільного зв’язку. Смартфон раптово втрачає мобільний зв’язок, не бачить Wi-Fi чи Bluetooth? Це можуть бути проблеми з антенним модулем і материнською платою. Такі несправності зазвичай прогресують і зрештою призводять до повної втрати зв’язку.

Сенсор починає жити своїм життям. Екран реагує на дотики із затримкою чи, навпаки, натискає кнопки самостійно? Це ознака збоїв у роботі сенсорного шару дисплея, а іноді є сигналом про внутрішнє пошкодження після падіння чи потрапляння вологи всередину пристрою. Якщо ігнорувати ці несправності, невдовзі сенсор може повністю відмовити.

Смартфон часто самостійно перезавантажується. Навіть якщо це трапляється раз на кілька днів, це вже привід для занепокоєння. Самовільне вимкнення й перезавантаження без причини зазвичай свідчить про збої в роботі системної плати чи проблеми з апаратною частиною.