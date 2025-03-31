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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
326
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2 хв

Як зрозуміти, що у ваших стосунків немає майбутнього: три найголовніші ознаки

Аби взаємини були міцними, довготривалими та щасливими, обом партнерам треба працювати над ними.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як дізнатися, що стосунки не мають майбутнього

Як дізнатися, що стосунки не мають майбутнього / © www.freepik.com/free-photo

Якщо один із партнерів постійно йде на компроміси і вкладає купу сил та часу у взаємини, однак натомість нічого не отримує, це тривожний знак. Психологи рекомендують задуматися, чи варто бути в таких стосунках. Розповідаємо, посилаючись на портал Psychology Today, які три ознаки того, що у взаємин зовсім немає майбутнього.

Чому у стосунках важливо дотримуватися особистих кордонів

У психології є поняття «стандарт стосунків» — це очікування, глибинні цінності та потреби, за якими люди вибирають собі партнерів. Якщо у парі двоє дотримуються своїх стандартів, вони поважатимуть особисті кордони одне одного і вкладатимуться у взаємини порівну.

Та якщо хтось із закоханих починає жертвувати собою та своїми інтересами заради іншого, такі стосунки не принесуть щастя. Більше того, вони приречені й не матимуть розвитку.

Психологи рекомендують не нехтувати своїми потребами і дотримуватися власних кордонів, бо це відображає повагу та любов до себе. Адже людина сама показує, як із нею можна поводитися, а як не можна. І якщо один із партнерів себе не поважає й не цінує, то інший також його не поважатиме.

Які найголовніші ознаки того, що стосунки не матимуть майбутнього

  • Ви постійно виправдовуєте поведінку партнера. Ви очікували від своєї коханої людини одного, а отримали зовсім інше. Партнер робить вам боляче, ігнорує ваші бажання і знає про це. Однак ви постійно намагаєтеся знайти йому виправдання, йдете на поступки й шукаєте компромісні рішення. Так, компроміси вкрай важливі для гармонійних і міцних стосунків, та коли вони стають односторонніми, щастя від таких взаємин чекати не варто.

  • Ви сподіваєтеся, що кохана людина зміниться. Багато хто вірить в те, що партнер з часом зміниться і все буде гаразд. Заради цього люди здатні терпіти неповагу, брехню і навіть байдужість, занижуючи свої стандарти. Однак змінити когось неможливо, якщо він сам цього не захоче. Тому тут варто подумати, скільки ще ви готові чекати й терпіти таке ставлення до себе.

  • Лише ви намагається покращити стосунки. Міцні та щасливі стосунки будуються спільними зусиллями обох партнерів. Якщо один із партнерів докладає усіх зусиль для покращення взаємин, а інший — ні, порушується рівновага. Деякі люди заради своєї другої половинки готові на все, однак не отримуючи нічого натомість, почуваються виснаженими та нещасними. А той партнер, якому байдуже, віддаляється ще більше. У такому випадку психологи рекомендують звернути увагу на себе і завершувати такі взаємини. Варто навчитися усвідомлювати свою цінність і спочатку думати про себе. Лише так можна вибудувати міцні, щасливі та довготривалі стосунки.

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