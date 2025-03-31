Як зрозуміти, що у ваших стосунків немає майбутнього: три найголовніші ознаки

Як дізнатися, що стосунки не мають майбутнього / © www.freepik.com/free-photo

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Якщо один із партнерів постійно йде на компроміси і вкладає купу сил та часу у взаємини, однак натомість нічого не отримує, це тривожний знак. Психологи рекомендують задуматися, чи варто бути в таких стосунках. Розповідаємо, посилаючись на портал Psychology Today, які три ознаки того, що у взаємин зовсім немає майбутнього.

Чому у стосунках важливо дотримуватися особистих кордонів

У психології є поняття «стандарт стосунків» — це очікування, глибинні цінності та потреби, за якими люди вибирають собі партнерів. Якщо у парі двоє дотримуються своїх стандартів, вони поважатимуть особисті кордони одне одного і вкладатимуться у взаємини порівну.

Та якщо хтось із закоханих починає жертвувати собою та своїми інтересами заради іншого, такі стосунки не принесуть щастя. Більше того, вони приречені й не матимуть розвитку.

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Психологи рекомендують не нехтувати своїми потребами і дотримуватися власних кордонів, бо це відображає повагу та любов до себе. Адже людина сама показує, як із нею можна поводитися, а як не можна. І якщо один із партнерів себе не поважає й не цінує, то інший також його не поважатиме.

Які найголовніші ознаки того, що стосунки не матимуть майбутнього

Ви постійно виправдовуєте поведінку партнера. Ви очікували від своєї коханої людини одного, а отримали зовсім інше. Партнер робить вам боляче, ігнорує ваші бажання і знає про це. Однак ви постійно намагаєтеся знайти йому виправдання, йдете на поступки й шукаєте компромісні рішення. Так, компроміси вкрай важливі для гармонійних і міцних стосунків, та коли вони стають односторонніми, щастя від таких взаємин чекати не варто.

Ви сподіваєтеся, що кохана людина зміниться. Багато хто вірить в те, що партнер з часом зміниться і все буде гаразд. Заради цього люди здатні терпіти неповагу, брехню і навіть байдужість, занижуючи свої стандарти. Однак змінити когось неможливо, якщо він сам цього не захоче. Тому тут варто подумати, скільки ще ви готові чекати й терпіти таке ставлення до себе.

Лише ви намагається покращити стосунки. Міцні та щасливі стосунки будуються спільними зусиллями обох партнерів. Якщо один із партнерів докладає усіх зусиль для покращення взаємин, а інший — ні, порушується рівновага. Деякі люди заради своєї другої половинки готові на все, однак не отримуючи нічого натомість, почуваються виснаженими та нещасними. А той партнер, якому байдуже, віддаляється ще більше. У такому випадку психологи рекомендують звернути увагу на себе і завершувати такі взаємини. Варто навчитися усвідомлювати свою цінність і спочатку думати про себе. Лише так можна вибудувати міцні, щасливі та довготривалі стосунки.