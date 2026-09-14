Як зрозуміти, що вас збираються звільнити: приховані сигнали та мова тіла в офісі

Звільнення з роботи / © Getty Images

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Повернення до офісної рутини після відпочинку нерідко супроводжується відчуттям напруги в колективі. Проте тривожні сигнали від колег чи керівництва не завжди є лише наслідком «післявідпусткової депресії» або параної. Експерт з мови тіла розповів про те, як розшифрувати поведінку оточуючих і вчасно розпізнати загрозу скорочення.

Про це пише The Daily Mail.

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Головні ознаки того, що вас готують до скорочення

Експерт із мови тіла Майк Картер зазначає, що про майбутнє звільнення свідчить не один окремий жест, а цілий комплекс невербальних сигналів.

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Такий тривожний «пакет» поведінки з боку керівника або HR-фахівця включає:

Уникнення зорового контакту: співрозмовник ховає очі або не дивиться на вас прямо.

Приховані долоні: руки ховають у кишені, за спину або під пахви.

Закрита поза та поверхневе дихання: людина схрещує руки, ніби обіймає себе для захисту, і дихає прискорено.

Якщо ці ознаки виявляються одночасно, варто оновити резюме — це вагомий сигнал того, що ви опинилися у списках на скорочення.

Як дізнатися, що про вас насправді думають колеги

Напрямок стоп керівника та міміка колег можуть розкрити їхні справжні наміри та ставлення до вас:

Куди вказують стопи: Під час розмови зверніть увагу на ноги керівника. Якщо кінчики його взуття спрямовані на вас, він щиро зацікавлений у діалозі. Якщо ж вони повернуті до дверей або вбік — шеф мріє якнайшвидше закінчити розмову.

Фальшива посмішка: Щоб розпізнати нещирість колеги, дивіться на ділянку між бровами. Якщо під час посмішки шкіра там зморщується — емоція справжня. Якщо ця зона залишається нерухомою, посмішка натягнута та фальшива.

Як завоювати довіру: Щоб прихилити до себе співрозмовника, тримайте долоні у полі його зору. Приховування рук на підсвідомому рівні зчитується як нечесність.

Поради експерта ФБР та онлайн-етикет

Колишній агент ФБР Джо Наварро радить звертати увагу не на окремі вигадані міфи на кшталт торкання носа, а на емоційну реакцію людини у відповідь на конкретні тригерні слова. Для демонстрування впевненості він радить стежити за поставою, говорити спокійним і нижчим тембром, а також використовувати жест «шпиль» — з’єднувати кінчики пальців рук.

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Під час робочих дзвінків у Zoom фахівці рекомендують утримуватися від нерухомого «кам’яного» погляду та не перевіряти пошту, оскільки рух очей завжди видає відволікання. Для створення ефекту зацікавленості достатньо легких природних нахилів голови в бік екрана.

Візуалізація дихання

Раніше ми писали про корисну антистрес-техніку, яка допоможе зменшити напругу в тілі.

Прийміть зручне положення, закрийте очі та почніть дихати діафрагмою. На вдиху уявіть, що вся напруга у вашому тілі проходить від кінцівок до грудей.

На видиху уявіть, як напруга залишає тіло разом із диханням і розсіюється прямо перед вами.

Повторюйте процес, незабаром ви відчуєте, як напруга спадає.

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