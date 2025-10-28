Як зрозуміти, що ви для улюбленця найважливіша людина: ветеринари назвали 5 ознак

Собака / © unsplash.com

Реклама

Багато власників собак замислюються, кого їхній улюбленець обожнює найбільше, адже в родині може бути кілька претендентів на цю роль. Ветеринар Амір Анварі пояснив, за якими поведінковими сигналами можна зрозуміти, чи саме ви — найважливіша людина в житті вашого пса.

Про це повідомило видання Mirror.

Перша й найпомітніша ознака — це прагнення постійного фізичного контакту. Якщо собака намагається бути поруч, притискається, спить біля вас або просто торкається лапою — це явна демонстрація любові. До цього додаються ще кілька характерних проявів: пес стежить за вами вдома, дивиться у вічі, реагує на вашу відсутність і перевіряє, де ви, коли виходите з кімнати.

Реклама

У соцмережах користувачі жартома підтвердили слова ветеринара. Один із них написав, має «аж 0,03 секунди приватності у ванній». Інші розповідали, що їхні собаки стежать за кожним кроком, засинають поруч і навіть «ображаються», якщо господар лягає спати занадто пізно.

Своєю чергою британський ветеринар і ведучий шоу The Pet Show Джеймс Ґрінвуд радить звернути увагу на хвіст тварини. Саме через нього собаки найточніше виражають емоції.

«У собак усе залежить від хвоста! Вони можуть виражати цілий спектр емоцій за допомогою виляння хвостом. Хоча важливо зазначити, що не завжди це є ознакою щастя. Існують два типи, які сигналізують про чисту радість у наших собак. По-перше, виляння всім тілом, яке починається від плечей і аж до кінчика хвоста, — це буквально їхній щасливий танець. По-друге, виляння хвостом гелікоптера зазвичай зарезервовано для тих, кого вважають особливо важливими», — зазначив ветеринар.

Якщо під час вашого повернення додому улюбленець стрибає, облизує, приносить іграшку чи весело виляє хвостом — це безсумнівний доказ: у серці вашого собаки ви на першому місці.

Реклама

Нагадаємо, фахівці назвали п’ять найрозумніших собак, які вражають здатністю до навчання та розв’язання складних завдань.