ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Як зрозуміти, що ви не подобаєтеся людині, хоча вона про це мовчить

Досить часто невербальні жести, міміка та пози розкривають більше правди, ніж слова. Людина може говорити вам приємні речі, але її тіло видаватиме зовсім інше ставлення до вас.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зрозуміти, що ви не подобаєтеся людині

Як зрозуміти, що ви не подобаєтеся людині / © www.freepik.com/free-photo

Експерти з психології та комунікації рекомендують уважно спостерігати за поведінкою людей під час спілкування, щоб потім уникнути розчарувань. Якщо навчитися «читати» невербальні сигнали, ви зможете зрозуміти, чи справді з вами щирі та привітні, чи просто терплять вашу присутність.

Які найголовніші ознаки того, що ви не подобаєтеся людині

  1. Під час спілкування така людина стискає губи, навіть якщо говорить нейтральні речі.

  2. Одна сторона носа злегка зморщується, неначе від внутрішнього неприйняття.

  3. Стоїть або сидить не навпроти, а трохи осторонь, ніби уникає прямого контакту.

  4. Закочує очі чи тре перенісся, коли ви щось пропонуєте.

  5. Нервово стукає ногою чи пальцями, що свідчить про напругу.

  6. Підтиснуте підборіддя може говорити про стримувану агресію та роздратування.

Ці дрібниці здаються незначними, але саме тому, що вони не контролюються свідомо, їх варто сприймати серйозно. Немає потреби одразу припиняти спілкування, але настороженість у такій ситуації точно не завадить.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie