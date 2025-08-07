Як зрозуміти, що ви не подобаєтеся людині, хоча вона про це мовчить

Як зрозуміти, що ви не подобаєтеся людині / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Експерти з психології та комунікації рекомендують уважно спостерігати за поведінкою людей під час спілкування, щоб потім уникнути розчарувань. Якщо навчитися «читати» невербальні сигнали, ви зможете зрозуміти, чи справді з вами щирі та привітні, чи просто терплять вашу присутність.

Які найголовніші ознаки того, що ви не подобаєтеся людині

Під час спілкування така людина стискає губи, навіть якщо говорить нейтральні речі. Одна сторона носа злегка зморщується, неначе від внутрішнього неприйняття. Стоїть або сидить не навпроти, а трохи осторонь, ніби уникає прямого контакту. Закочує очі чи тре перенісся, коли ви щось пропонуєте. Нервово стукає ногою чи пальцями, що свідчить про напругу. Підтиснуте підборіддя може говорити про стримувану агресію та роздратування.

Ці дрібниці здаються незначними, але саме тому, що вони не контролюються свідомо, їх варто сприймати серйозно. Немає потреби одразу припиняти спілкування, але настороженість у такій ситуації точно не завадить.