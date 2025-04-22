Як зупинити поширення попелиці за допомогою звичайної олії: проста порада для садівників

Мурахи захищають попелиць на плодових деревах / © Фото з відкритих джерел

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Мурахи та попелиці — поширені "співмешканці" у саду, проте їхній тандем може перетворитись на серйозну загрозу для плодових дерев. Спільна діяльність цих комах значно посилює шкоду для рослин. Як зазначають експерти, ефективна боротьба з попелицями має починатися з обмеження активності мурах.

Про це пише OBOZ.ua.

Попелиці — одні з найбільш небезпечних шкідників у саду. Вони проколюють молоді пагони та листя, висмоктуючи з них клітинний сік. Внаслідок цього рослина слабшає, уповільнюється її ріст, а листя жовтіє та деформується. До того ж, шкідники виділяють липку рідину — медвяну росу, яка сприяє розвитку грибка, що порушує фотосинтез.

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Натомість мурахи, які харчуються цією рідиною, активно захищають попелиць. Вони переносять їх на нові частини дерев, захищають від природних ворогів, зокрема сонечок, і цим самим сприяють стрімкому розмноженню шкідників.

Експерти радять боротися з попелицями, починаючи з мурах. Один із простих і дієвих способів — обгорнути стовбур дерева тканиною, змоченою в рослинній олії. Такий бар’єр має відлякувальний ефект завдяки своєму запаху, який дезорієнтує мурах.

Перед обмотуванням стовбура важливо видалити комах із гілок, аби не зашкодити цвіту. Вплив запаху збиває орієнтацію мурах, і вони втрачають маршрут до колоній попелиць.

Важливо регулярно оновлювати тканину, адже погодні умови знижують її ефективність. Інакше захисна пов’язка перестане діяти, а кора дерева може постраждати від контакту з пересохлим матеріалом.

Попри те, що мурахи не є прямими шкідниками, їхня роль у поширенні попелиці — критична. Саме тому боротьба з ними — обов’язкова частина комплексного захисту саду.

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