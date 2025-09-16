ТСН у соціальних мережах

Як зупинити проростання картоплі до літа, використавши всього одну річ: тепер овочі можуть лежати просто у квартирі

Зазвичай картопля у квартирі швидко проростає і псується. Але є легкий трюк, який дозволяє зберегти овочі свіжими та смачними протягом усієї зими — без підвалу та складних умов.

Тетяна Мележик
Що кинути в мішок з картоплею, щоб не проросла до весни

© unsplash.com

Вересень уже тут — час збирати картоплю. Та для багатьох городників і дачників головне питання — не просто зібрати урожай, а зберегти його свіжим і без проростання до наступного сезону. Особливо актуально це, якщо немає підвалу.

Зазвичай картопля, залишена у квартирі, швидко проростає і втрачає смак. Але досвідчені садівники діляться простим лайфгаком, який дозволяє зберігати овочі навіть у кімнатних умовах без ризику довгих паростків.

Насамперед після збирання картоплю потрібно ретельно просушити — на сонці чи під навісом. Це видаляє зайву вологу та значно продовжує термін зберігання. Потім овочі розкладають до мішків або ящиків, а зверху кожного шару кладуть по два-три свіжі зелені яблука.

Чому це працює? Яблука виділяють етилен — природний газ, який ефективно зупиняє проростання картоплі. Завдяки цьому простому трюку ваш урожай залишатиметься свіжим і смачним протягом усієї зими навіть у теплому приміщенні. Спробуйте цей метод — і він стане вашим щорічним секретом успішного зберігання овочів.

