Як зварити буряк в мікрохвильовці за 10 хвилин

Як зварити буряк в мікрохвильовці

Буряк є неймовірно корисним та смачним овочем, який ідеально підходить для приготування борщу, вінегрету, закусок і навіть домашнього хумусу. Однак, традиційне варіння займає майже годину. Процес варіння супроводжується забрудненням каструлі, великою кількістю пари над плитою, і довгим очікуванням, коли ж буряк нарешті стане м’яким, щоб його можна було проткнути ножем.

Насправді, все значно простіше, буряк можна приготувати лише за 10 хвилин за допомогою мікрохвильової печі. Приготовлений в мікрохвильовці буряк виходить м’яким, дуже соковитим, має насичений колір і легку природну солодкість, зовсім як після довгого варіння.

Як зварити буряк в мікрохвильовці

Спочатку слід очистити буряк від шкірки і нарізати його на середні шматочки, розміром приблизно 3-4 сантиметри.

Потім ці шматочки потрібно покласти у глибокий посуд, який придатний для використання в мікрохвильовій печі.

Буряк можна готувати в мікрохвильовій печі і зі шкіркою, але тоді час приготування збільшиться до 15 хвилин, і шкірку все одно доведеться знімати гарячою. Тому простіше її почистити заздалегідь

Додайте 2-3 столові ложки води. Ємність необхідно накрити харчовою плівкою або спеціальною кришкою, що має отвір для виходу пари.

Далі поставте посуд у мікрохвильову піч на максимальну потужність на 10 хвилин. Якщо ви нарізали шматочки великого розміру, рекомендується додати ще пару хвилин.

Завдяки застосуванню цього методу буряк набуде бажаної м’якості, і його можна буде легко проткнути виделкою для перевірки готовності. Такий спосіб приготування є дуже ефективним, оскільки дозволяє зберегти насичений, яскравий колір коренеплоду, а також усі цінні вітаміни.

Готовий до вживання буряк може бути одразу ж використаний для нарізання в салат, додавання до борщу, для приготування пюре або запікання з сиром.

Переваги приготування буряка в мікрохвильовці

Вітаміни при ггтування буряка в мікрохвильовці зберігаються краще, ніж при довгому варінні, оскільки короткий час і закрита ємність мінімізують втрату корисних речовин.

Буряк стає солодким завдяки тому, що при нагріванні крохмаль перетворюється на цукри. У мікрохвильовій печі цей процес відбувається рівномірно, без виварювання.