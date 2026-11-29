Як швидко зварити буряк / © www.freepik.com/free-photo

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Варіння буряка зазвичай займає чимало часу, особливо якщо коренеплоди великі. Проте є спосіб значно прискорити приготування — скористатися звичайною мікрохвильовкою. Якщо нарізати буряк невеликими кубиками, додати трохи води й накрити посуд кришкою, він може стати м’яким приблизно за 6 хвилин. І овоч не потрібно довго тримати у великій кількості води, тому його смак залишається насиченим.

Як приготувати буряк у мікрохвильовці за 6 хвилин

Для цього способу знадобиться:

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2 середні буряки;

2–3 столові ложки води;

скляна форма або інший посуд, придатний для мікрохвильовки, із кришкою.

Спочатку помийте буряк, очистьте його від шкірки та наріжте кубиками приблизно 1,5–2 см. Намагайтеся зробити шматочки однакового розміру, щоб вони приготувалися рівномірно.

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Перекладіть буряк у скляну форму, влийте воду та накрийте кришкою, залишивши можливість виходити парі. Поставте в мікрохвильовку на максимальну потужність приблизно на 6 хвилин. Після цього обережно перевірте готовність виделкою. Якщо середина ще тверда, продовжуйте готувати короткими інтервалами по 1–2 хвилини.

Як зберегти насичений колір і солодкість буряка

Є кілька кулінарних хитрощів, які допоможуть отримати смачний буряк для вінегрету, оселедця під шубою та інших салатів.

Не нарізайте буряк надто дрібно. Великі однакові кубики краще зберігають форму, не перетворюються на кашу й не так швидко віддають сік.

Не додавайте багато води. Для приготування в мікрохвильовці достатньо кількох ложок: буряк готується переважно завдяки парі, а не вариться у великому об’ємі рідини.

Охолоджуйте перед нарізанням. Готовий буряк залиште під кришкою на кілька хвилин, потім перекладіть на тарілку й дочекайтеся повного охолодження. Лише після цього нарізайте його для салату. Так овоч краще триматиме форму та менше забарвлюватиме інші інгредієнти соком.

Якщо хочете приготувати буряк цілим, це також можна зробити в мікрохвильовці: помийте коренеплід, проколіть шкірку виделкою в кількох місцях, покладіть у відповідний посуд із 24 столовими ложками води та накрийте. Невеликі буряки можуть приготуватися за 5–10 хвилин, але більшим знадобиться більше часу. Готовність перевіряйте ножем або виделкою.

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