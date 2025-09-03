- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 958
- Час на прочитання
- 2 хв
Як зварити червоний буряк за 6 хвилин і зберегти його колір та солодкість: секретний лайфгак
Якщо ви варите чи готуєте буряк для салату, дайте йому повністю охолонути, перш ніж нарізати. Це допоможе уникнути надмірного виділення соку й не буде забарвлювати страву.
Чому буряк втрачає колір під час варіння
Буряк — королівський овоч української кухні, але після варіння він часто темніє чи стає блідим. Це відбувається через те, що за тривалого контакту з водою з коренеплоду вимивається природний барвник — бетаціанін.
Професійні кухарі використовують кілька простих хитрощів, щоб буряк залишався насичено-червоним навіть після приготування.
Як швидко зварити буряк і зберегти його колір та солодкість
Не чистіть буряк перед варінням. Варити потрібно буряк у шкірці, із хвостиком, це зберігає сік і колір всередині.
Кип’ятіть воду заздалегідь. Опускайте буряк тільки в киплячу воду. Так він не встигає віддати колір у процесі нагрівання.
Додайте кислоти. У воду можна капнути трохи лимонного соку чи покласти дрібку лимонної кислоти. Кисле середовище фіксує колір і робить буряк яскравішим.
Метод варіння буряку від професійних кухарів. Варіть буряк у киплячій воді лише 20 хвилин.
Після цього відразу злийте воду й залийте овоч дуже холодною водою.
Завдяки різкому перепаду температур буряк доходить до готовності всередині, але не втрачає колір і залишається соковитим.
Запікання. Якщо є трохи більше часу, буряк можна не варити, а запікати у фользі за температури 180–200 °C близько години. Такий спосіб ще краще зберігає смак і колір.
Експрес-лайфгак: як зварити буряк у мікрохвильовці за 6 хвилин
Добре вимийте невеликий буряк, залишивши шкірку й хвостик.
Зробіть кілька проколів виделкою, щоб не вибухнув.
Покладіть у скляну чи керамічну посудину, накрийте кришкою чи харчовою плівкою з отворами.
Готуйте 6 хвилин на потужності 800 Вт.
Перевірте готовність ножем — якщо входить легко, буряк готовий.