958
2 хв

Як зварити червоний буряк за 6 хвилин і зберегти його колір та солодкість: секретний лайфгак

Якщо ви варите чи готуєте буряк для салату, дайте йому повністю охолонути, перш ніж нарізати. Це допоможе уникнути надмірного виділення соку й не буде забарвлювати страву.

Віра Хмельницька
Як швидко зварити буряк

Як швидко зварити буряк / © pixabay.com

Чому буряк втрачає колір під час варіння

Буряк — королівський овоч української кухні, але після варіння він часто темніє чи стає блідим. Це відбувається через те, що за тривалого контакту з водою з коренеплоду вимивається природний барвник — бетаціанін.

Професійні кухарі використовують кілька простих хитрощів, щоб буряк залишався насичено-червоним навіть після приготування.

Як швидко зварити буряк і зберегти його колір та солодкість

  • Не чистіть буряк перед варінням. Варити потрібно буряк у шкірці, із хвостиком, це зберігає сік і колір всередині.

  • Кип’ятіть воду заздалегідь. Опускайте буряк тільки в киплячу воду. Так він не встигає віддати колір у процесі нагрівання.

  • Додайте кислоти. У воду можна капнути трохи лимонного соку чи покласти дрібку лимонної кислоти. Кисле середовище фіксує колір і робить буряк яскравішим.

  • Метод варіння буряку від професійних кухарів. Варіть буряк у киплячій воді лише 20 хвилин.

  • Після цього відразу злийте воду й залийте овоч дуже холодною водою.

  • Завдяки різкому перепаду температур буряк доходить до готовності всередині, але не втрачає колір і залишається соковитим.

  • Запікання. Якщо є трохи більше часу, буряк можна не варити, а запікати у фользі за температури 180–200 °C близько години. Такий спосіб ще краще зберігає смак і колір.

Експрес-лайфгак: як зварити буряк у мікрохвильовці за 6 хвилин

  • Добре вимийте невеликий буряк, залишивши шкірку й хвостик.

  • Зробіть кілька проколів виделкою, щоб не вибухнув.

  • Покладіть у скляну чи керамічну посудину, накрийте кришкою чи харчовою плівкою з отворами.

  • Готуйте 6 хвилин на потужності 800 Вт.

  • Перевірте готовність ножем — якщо входить легко, буряк готовий.

