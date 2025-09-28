Як почистити яйця за лічені секунди / © unsplash.com

Секрет простий: під час варіння у воду слід додати харчову соду. Вона змінює рівень pH, завдяки чому шкаралупа легко відділяється великими шматочками, не пошкоджуючи білок. Достатньо лише половини чайної ложки соди на літр води. Далі яйця варять звичним способом і одразу опускають у холодну воду — різкий перепад температури додатково полегшує очищення.

Такий метод особливо корисний для свіжих яєць, які традиційно чистяться найважче. Він підходить як для курячих, так і для перепелиних яєць. Сода не впливає на смак чи аромат продукту, але значно спрощує процес приготування.

Деякі господині замінюють соду оцтом чи сіллю, проте найефективніший результат дає саме сода. Це універсальний інгредієнт, який завжди є під рукою й здатний зекономити час, особливо коли потрібно швидко приготувати велику кількість яєць для салатів чи закусок.

Простий лайфгак допоможе зробити кулінарний процес легшим і комфортнішим — а яйця очищатимуться буквально за секунди.