- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 475
- Час на прочитання
- 2 хв
Як зварити ідеальні яйця, щоб не лускалися й легко чистилися: насправді секрет дуже простий
Розвінчуємо міфи про важливість солі, пояснюємо, які яйця варити легше та чому крижана вода після варіння вкрай важлива.
Багато хто вірить у поширений міф, що сіль у воді під час варіння робить шкаралупу міцнішою й вона не лускається. Насправді це не так, сіль жодним чином не впливає на міцність шкаралупи. Є інші, набагато простіші способи зварити ідеальні яйця без тріщин.
Чому лускається шкаралупа
Основна причина цієї проблеми — різкий перепад температур. Якщо дістати яйця прямо з холодильника й кинути в киплячу воду, вони майже завжди лускатимуться. Щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь дістати їх із холодильника та дати нагрітися до кімнатної температури.
Як правильно варити яйця, щоб були цілими
Кладіть їх у холодну воду й доводьте до кипіння поступово. Це дозволить шкаралупі адаптуватися до нагрівання.
Використовуйте яйця не першої свіжості. Зовсім свіжі, яким 1-3 дні, чистяться важче, бо білок щільно прилягає до оболонки. Яйцям тижневої давності вже легше відділятися від шкаралупи.
Одразу після варіння помістіть їх у крижану воду. Різкий перепад температур допоможе білку стиснутися й легко відділитися від шкаралупи.
Які міфи про сіль під час варіння яєць
Легше чистити — неправда, чищення залежить від свіжості яйця, а не від солі.
Яйця не тріснуть — також неправда, ключовим є поступове нагрівання.
Вода закипить швидше — технічно так, але навіть столова ложка солі майже не впливає на процес.
Коли сіль справді потрібна під час варіння яєць
Єдина корисна функція солі — діяти як «рятівна подушка». Якщо яйце все ж трісне, білок за контакту з гарячою солоною водою швидко згортається й запечатує тріщину, що не дає йому витікати далі.