Як зварити борщ без картоплі / © Pexels

Реклама

Борщ — це душа української кухні, символ домашнього затишку та кулінарна гордість кожної господині. Та чи знали ви, що один звичний продукт, який ми всі звикли класти в борщ, насправді погіршує його смак? Йдеться про картоплю. Адже саме вона, незважаючи на свою популярність, «глушить» яскравий смак борщу, робить його важким і менш насиченим. Про це пише ресурс «Телеграф».

Чому краще варити борщ без картоплі

Картопля нейтралізує смак буряка, капусти, моркви та спецій, які створюють той самий неповторний аромат і колір.

Борщ без картоплі легше перетравлюється, його можна вживати усім, хто дотримується дієт.

Це чудова альтернатива традиційному рецепту, щоб здивувати гостей чи урізноманітнити своє повсякденне меню.

Чим замінити картоплю: найкращі варіанти

Квасоля додасть білку та чудово поєднається з овочами.

Сочевиця — легка, корисна, не перебиває смак інших продуктів, а посилює його.

Горох — традиційний інгредієнт у деяких регіональних варіаціях борщу.

Як приготувати борщ без картоплі

Традиційний рецепт залишається незмінним:

Обсмажте буряк з оцтом або лимонним соком, щоб зберегти колір.

Додайте моркву, цибулю, капусту та один із бобових продуктів, щоб замінити картоплю.

Варіть на м’ясному або овочевому бульйоні.

Наприкінці додайте спеції, часник, лавровий лист і зелень.

Реклама