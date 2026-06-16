Як приготувати ідеальний борщ / © Pexels

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У кожної господині є власний рецепт борщу, який передається з покоління в покоління. Проте кулінарні експерименти інколи дозволяють відкрити нові відтінки смаку навіть у звичних стравах. Одним із таких секретів є заміна картоплі на інший овоч, який не лише знижує калорійність страви, а й робить її більш поживною.

Чому варто відмовитися від картоплі: чим замінити

Картопля традиційно входить до складу борщу, однак вона містить чимало крохмалю та робить страву більш калорійною. Крім того, надлишок картоплі інколи приглушує смак інших овочів, особливо буряка та капусти. Якщо замінити картоплю іншими інгредієнтами, борщ набуде більш виразного смаку, а його текстура стане легшою.

Чим замінити картоплю? Чудовою альтернативою може стати корінь селери. Цей овоч має ніжний аромат, додає страві приємних пряних ноток і містить менше калорій.

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Також для заміни підійдуть:

пастернак;

корінь петрушки;

квасоля;

кабачок;

цвітна капуста;

нут;

сочевиця.

Такі інгредієнти добре поєднуються з традиційним смаком борщу та роблять його більш поживним.

Як приготувати борщ, щоб вийшов дуже смачним

Щоб борщ вийшов насиченим та ароматним, досвідчені кулінари радять окремо тушкувати буряк із томатною пастою чи соком лимона. Це допомагає зберегти яскравий колір і приємну кислинку.

Не менш важливо дати страві настоятися після приготування. Багато хто вважає, що наступного дня борщ стає ще смачнішим, адже всі інгредієнти встигають повністю розкрити свій смак.

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Смак борщу багато в чому залежить від якості бульйону та свіжості овочів. Для більш насиченого аромату можна додати часник, свіжу зелень або невелику кількість копченої паприки. Головне правило — дотримуватися балансу між солодкими, кислими та солоними нотками. Саме гармонійне поєднання інгредієнтів робить борщ по-справжньому особливим.

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