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Як зварити ідеальний гороховий суп: буде набагато смачнішим, ніж у ресторані
Ці секрети професійних кухарів допоможуть перетворити звичайну страву на справжній кулінарний шедевр, який смакуватиме всій родині.
Гороховий суп — страва з дитинства, яку люблять абсолютно всі. Та далеко не всі знають, як приготувати його так, щоб він був не лише ситним, а й дуже смачним. Професійні кухарі радо поділилися своїми секретами приготування страви. Завдяки цим кулінарним хитрощам і правильно підібраним інгредієнтам навіть найпростіший гороховий суп можна зробити витвором кулінарного мистецтва. Розповідаємо, як зварити ідеальний гороховий суп, щоб смакував усій родині.
Як зварити гороховий суп, щоб був ароматним і надзвичайно смачним: кулінарні хитрощі
Секрет №1: правильно підготовлений горох. Обов’язково замочіть сухий горох у холодній воді на 6 годин або на ніч. Це зробить його ніжнішим, скоротить час варіння та зменшить ризик здуття живота після вживання страви. Якщо часу обмаль, просто залийте горох окропом і залиште на годину.
Секрет №2: наваристий бульйон. Горох любить ароматний наваристий бульйон. Найкраще суп готувати на м’ясному бульйоні з копченими ребрами, шинкою, яловичиною чи куркою. Також можна приготувати суп з обсмаженими на вершковому маслі овочами, якщо ви не їсте м’яса.
Секрет №3: обов’язково треба обсмажувати овочі. Цибулю, моркву й селеру краще не кидати до супу сирими. Обсмажте їх на вершковому чи оливковому маслі до золотистого кольору. Це надасть страві карамельної солодкості та набагато глибшого й виразнішого смаку.
Секрет №4: спеції, які змінюють усе. Гороховий суп любить лавровий лист, але його треба виймати одразу після приготування. Для теплого ароматного смаку варто додати трохи паприки й мускатного горіха. Також ідеальними для горохового супу вважаються чебрець і майоран. Необхідно також знати, що сіль і перець краще додавати наприкінці варіння, коли суп стане густим.
З чим найкраще подавати. Гороховий суп найкраще смакуватиме з підсушеним хлібом з часниковим маслом, смаженими сухариками з беконом чи сиром і петрушкою, яка надасть страві акцентної свіжості. Гурмани можуть спробувати додати трохи діжонської гірчиці чи сметани в тарілку, щоб страва набула легкої пікантності та кислинки.
Рекомендація від шеф-кухарів. Гороховий суп наступного дня стає ще смачнішим, він загусає, набуває ніжної тектури та насиченішого аромату. Тому цю страву можна готувати про запас на 2–3 дні.