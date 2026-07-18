Як зварити кабачки, щоб вони не були водянистими та без олії: топ-3 рецепти для корисної вечері

Як правильно варити кабачки

Реклама

Кабачки належать до найкорисніших літніх овочів. Вони містять багато води, клітковини, вітамінів і при цьому мають дуже низьку калорійність — близько 20–25 ккал на 100 грамів. Проте далеко не всі люблять варені кабачки, адже після неправильного приготування вони можуть стати водянистими та майже без смаку.

Є кілька простих способів, які допоможуть зберегти ніжну текстуру овочу, зробити його ароматнішим і при цьому не додати зайвих калорій. Розповідаємо про них у матеріалі ТСН.ua.

1. Варіть кабачки не довше 5–7 хвилин

Головна помилка — занадто довге варіння. Молоді кабачки готуються дуже швидко, тому їм достатньо лише кількох хвилин у киплячій воді.

Реклама

Перед приготуванням овоч потрібно добре вимити. Якщо шкірка тонка, очищати її не варто — саме під нею міститься чимало корисних речовин. Кабачок нарізають кружальцями, кубиками або великими шматками й опускають уже в киплячу підсолену воду.

Через 5–7 хвилин шматочки стануть м’якими, але не втратять форму. Після цього їх краще одразу відкинути на друшляк, щоб зайва волога стекла.

2. Додайте спеції та зелень замість олії чи масла

Навіть звичайні варені кабачки можуть мати насичений смак, якщо правильно підібрати приправи.

Найкраще до них підходять:

Реклама

кріп;

петрушка;

базилік;

часник;

чорний перець;

паприка;

лимонний сік.

Після варіння достатньо посипати овочі свіжою зеленню, додати трохи подрібненого часнику та кілька крапель лимонного соку. Такий спосіб практично не збільшує калорійність страви, але робить її значно ароматнішою.

3. Варіть на парі

Якщо хочеться отримати максимально корисну страву, варто обрати приготування на парі. Кабачки не контактують із водою, тому зберігають більше вітамінів, а смак стає більш насиченим.

Для цього овоч нарізають шматочками середнього розміру та готують у пароварці або над каструлею з киплячою водою приблизно 8–10 хвилин.

Після приготування можна додати трохи натурального йогурту без цукру, свіжу зелень або кілька крапель оливкової олії. Навіть у такому випадку страва залишиться легкою та дієтичною.

Реклама

Як зробити варені кабачки ще смачнішими

Щоб овочі не здавалися прісними, варто дотримуватися кількох простих правил:

не переварювати кабачки;

солити воду безпосередньо перед закладанням овочів;

використовувати ароматні трави;

подавати одразу після приготування;

не залишати кабачки надовго у гарячій воді після вимкнення плити.

Чи підходять варені кабачки для схуднення

Варені кабачки часто входять до меню людей, які стежать за вагою. Вони добре насичують завдяки клітковині, легко засвоюються та містять мінімум калорій. Якщо не додавати жирні соуси, майонез або велику кількість масла, така страва стане чудовим варіантом для легкої вечері чи гарніру.

Крім того, кабачки добре поєднуються з відвареною куркою, рибою, яйцями та кисломолочними продуктами, що дозволяє легко скласти збалансований раціон без надлишку калорій.

Новини партнерів