Як жити довше без виснажливих дієт і спортзалу: лікар-онколог назвав 4 прості звички

Довголіття

Лікар-онколог Амит Гарг поділився простими порадами, які, за його словами, можуть позитивно впливати на тривалість життя. Серед них — денний сон, спілкування з людьми, ракеткові види спорту та середземноморська дієта.

Про це медик розповів у TikTok.

1. Денний сон

Однією з головних рекомендацій лікаря став короткий денний сон.

«Денний сон пов’язують із меншим ризиком серцево-судинних захворювань та довшим життям», — зазначив Гарг.

За словами фахівця, дослідження дедалі частіше показують, що короткий відпочинок удень може допомагати організму відновлюватися, знижувати рівень стресу та підтримувати роботу серця, особливо у людей із нестачею сну.

2. Руханка

Також онколог порадив більше рухатися, звернувши особливу увагу на теніс, піклбол та інші ракеткові види спорту.

«Теніс, піклбол та ракеткові види спорту можуть додати вам років життя», — сказав він.

Експерт пояснює, що такі види активності поєднують кардіонавантаження, координацію рухів і соціальну взаємодію, що позитивно впливає на загальний стан організму.

3. Спілкування

Ще одним важливим фактором довголіття лікар назвав спілкування та підтримку соціальних зв’язків.

«Будьте соціальними — онлайн чи офлайн, але майте свою спільноту», — наголосив Гарг.

За даними дослідників, тривала самотність та соціальна ізоляція можуть негативно впливати на здоров’я не менше, ніж малорухливий спосіб життя або шкідливі звички.

4. Харчування

Окрему увагу лікар приділив харчуванню. Він рекомендує дотримуватися середземноморської або переважно рослинної дієти.

Такий раціон зазвичай включає овочі, бобові, рибу, оливкову олію, горіхи та мінімально оброблені продукти. Саме середземноморський тип харчування багато досліджень пов’язують із нижчим ризиком серцевих захворювань, запалень та хронічних хвороб.

Також онколог поділився одним із найпоширеніших жалів людей наприкінці життя.

«Ніхто наприкінці життя не каже: „Шкода, що я не зекономив більше грошей“. Люди шкодують, що не жили повніше», — розповів Гарг.

За словами лікаря, його пацієнти найчастіше шкодують про нереалізовані мрії, подорожі та час, який не провели з близькими.

