Яка базова річ пасує до будь-якого образу: вона неодмінно має бути у вашому гардеробі

Цей предмет гардеробу можна поєднувати з усім. Такий одяг буде доречним як на роботу, так і для романтичної зустрічі.

Яка річ пасує до будь-якого образу

Яка річ пасує до будь-якого образу / © www.freepik.com/free-photo

Це біла футболка. Її можна вважати універсальною річчю, адже вона вигідно акцентує як діловий, так і повсякденний чи романтичний образ. Головне — вибирати якісний матеріал і правильний фасон, який пасуватиме саме вам. Тоді ви матимете неперевершений вигляд, навіть якщо ваш аутфіт буде простим чи повсякденним. Про це пише ресурс «Новини.LIVE».

Повсякденний образ

З чим носити білу футболку / © www.freepik.com/free-photo

З чим носити білу футболку / © www.freepik.com/free-photo

Білу футболку можна поєднувати з улюбленими джинсами чи штанями. Такий універсальний тандем речей ідеально підходитиме для літніх прогулянок на щодень. Увиразнити загальний аутфіт можна окулярами, хустинкою і браслетом.

Діловий стиль

З чим носити білу футболку / © www.freepik.com/free-photo

З чим носити білу футболку / © www.freepik.com/free-photo

Для походу на роботу чи ділову зустріч білу футболку можна поєднати з класичними штанями або спідницею. Акцентувати такий тандем речей можна елегантною сумочкою і лоферами.

Романтичний образ із легкою спідницею

З чим носити білу футболку / © www.freepik.com/free-photo

З чим носити білу футболку / © www.freepik.com/free-photo

Біла футболка ідеально поєднується з легкою спідницею у світлих тонах міні, міді чи максі довжини. В такому одязі можна ходити на побачення, прогулянки чи зустрічі з друзями. Ви матимете грайливий та водночас елегантний вигляд.

Образ із шортами

З чим носити білу футболку / © www.freepik.com/free-photo

З чим носити білу футболку / © www.freepik.com/free-photo

Ще один класичний тандем — біла футболка і шорти. Особливо доречним такий образ буде для походів на пляж чи прогулянку в парку. Шорти мають бути класичної довжини, ідеальний варіант — трендові бермуди. Для романтичного аутфіту можна підібрати модель із шовку.

