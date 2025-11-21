ТСН у соціальних мережах

Яка частина свинини найкраща для приготування: м’ясо виходить соковитим, ніжним та ароматним

Дієві поради для господинь і гурманів, які хочуть отримати ідеальний результат у приготуванні м’яса.

Яку частину свинини вибрати для тушкування і запікання

Яку частину свинини вибрати для тушкування і запікання / © unsplash.com

Свинина — це один із універсальних видів м’яса: її можна смажити, тушкувати, варити, запікати та використовувати в супах чи для фаршу. Але смак готової страви на 70% залежить не від рецепта, а від того, яку саме частину туші вибрати. Одні частини виходять м’якими й ніжними, інші — ароматнішими, але потребують довшої термічної обробки. Щоб страва вийшла ідеальною, варто знати кілька важливих нюансів.

Найкращі частини свинини для різних способів приготування

  • Корейка універсальна для швидких страв. Корейка вважається однією з найцінніших частин свинячої туші. Переваги: мінімум жиру, щільне, але ніжне м’ясо, швидко готується. Підійде для відбивних, запікання шматком та смаження на грилі. Якщо хочеться легкого та ароматного м’яса — це найкращий варіант.

  • Шия — чемпіон за соковитістю. Вона містить ідеальний баланс жиру та м’яса, який під час приготування перетворюється на м’якість та аромат. Підійде для шашлику, запікання у фользі, стейків на пательні, тушкування. Якщо потрібно, щоб м’ясо тануло в роті, шия — безпрограшний варіант.

  • Лопатка для супів і тривалого тушкування. Це частина з волокнистою текстурою, яка чудово розкривається після повільного томління. Переваги лопатки: стає дуже ніжною, має насичений смак, підходить для бульйонів і рагу. Лопатка цінується за те, що робить страви ароматними без зайвих спецій.

  • Окіст для запікання шматком і холодцю. Окіст трохи сухіший, але дуже ароматний. Чудово підходить для запікання цілого шматка, копчення, холодцю та рулетів. Якщо вибрати частину з тонкими прошарками жиру, страва буде більш соковитою.

  • Ребра для ароматних страв із рум’яною скоринкою. Ребра люблять повільне запікання та тушкування. Чому їх обирають: жир і кістка роблять м’ясо надзвичайно ароматним; реберця завжди виходять соковитими; добре вбирають маринад. Це ідеальний варіант для духовки та грилю.

  • Грудинка для рулетів, запікання й копчення. Грудинка містить достатньо жиру, тому її складно пересушити. Добре підходить для запечених рулетів, тушкованих страв, копчення. Це одна з найароматніших частин свинини.

