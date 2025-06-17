В якій частині свинини найбільше жиру / © unsplash.com

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Взагалі м’ясо свинини можна умовно розділити на чотири сорти. Перший сорт — корейка, вирізка та окіст.

Ці частини свинини кухарі вважають найніжнішими. На них найменше жиру або його взагалі немає. Їх можна запікати, смажити і тушкувати.

До другого сорту відносять лопатку і шийку. Вони відрізняються наявністю жирового прошарку, завдяки якого страва виходить соковитою і дуже м’якою.

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Якщо ви збираєтесь готувати шашлик, тоді радимо брати саме цю частину свинини. Часто з лопатки і шийки роблять фарш або начинку для домашньої ковбаси. Їх також можна тушкувати.

Третій сорт — очеревина та грудинка. Це ті частини тушки, які відрізняються досить великим вмістом жиру.

Їх найчастіше готують саме на відкритому вогні, наприклад, коптять або смажать на грилі.

До четвертого сорту відносять субпродукти (зазвичай кінцівки). Також це цілісна голова зі щоками, вухами та п’ятачком. Задні (гомілка) та передні (рулька) кінцівки, хрящі, сухожилля і жир. Їх всіх дуже важко і довго готувати.

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Вирізка вважається дієтичною частиною свинини з великою кількістю вітамінів, це також і найніжніше м’ясо. В магазинах воно коштує найдорожче. Якщо ви намагаєтесь стежити за своїм здоров’ям краще обирати саме її. Розташована вирізка над середньою частиною хребта, під салом.