Яка частина свинини найсмачніша та найсоковитіша й коштує недорого: продавці розкрили секрет

Яка частина свинини найкраща за смаком і ціною / © unsplash.com

Реклама

Щоб приготувати соковиту свинину й не переплачувати за м’ясо, необов’язково купувати вирізку чи корейку. Для домашніх котлет, гуляшу, тушкованих страв і запікання часто краще підходять доступніші частини туші, у яких достатньо жиру та сполучної тканини. Саме вони можуть залишатися ніжними після приготування й мати насичений м’ясний смак.

Яка частина свинини найкраща за смаком і ціною

Лопатка — універсальний і вигідний вибір. Це одна з найпрактичніших частин свинини для домашньої кухні. У ній є м’язові волокна, жир і сполучна тканина, тому м’ясо добре підходить для тушкування, гуляшу, фаршу та запікання. За тривалого приготування лопатка стає м’якшою, а жир допомагає зберігати соковитість. Якщо потрібен один універсальний шматок за помірною ціною, варто почати саме з неї. Свиняча грудинка — для тих, хто любить соковите м’ясо. Вона має чергування м’ясних і жирових шарів, завдяки чому після запікання або тушкування виходить ароматною та насиченою. Грудинка добре смакує з часником, перцем, паприкою та іншими спеціями. Водночас вона жирніша за лопатку, тому не для всіх страв буде найкращим вибором. Шия — ніжна й мармурова. Завдяки жировим прошаркам свиняча шия добре підходить для шашлику, стейків і запікання. Вона часто виходить соковитою навіть за смаження на сковороді або грилі. Однак шия не завжди найдешевша, тож перед купівлею варто порівняти ціну за кілограм із вартістю лопатки. Окіст — для запікання, тушкування та домашнього фаршу. Це велика частина задньої ноги, у якій багато м’яса. Вона зазвичай пісніша за шию чи грудинку, тому за неправильного приготування може вийти сухуватою. Щоб зберегти соковитість, не варто пересмажувати тонкі шматочки, а великі краще запікати з контролем температури або тушкувати. Ребра — ароматні та смачні після повільного приготування. М’ясо біля кісток має виразний смак, а жир допомагає зберігати соковитість. Ребра добре підходять для запікання в духовці, тушкування в соусі та приготування на грилі. Якщо вибрати шматок із достатньою кількістю м’яса, можна отримати ситну страву без купівлі дорогих відрубів.

Як вибрати свинину, щоб вона не була сухою

Під час купівлі звертайте увагу на кілька ознак. Свіже м’ясо зазвичай має природний рожево-червоний колір, пружну текстуру та нейтральний запах. Поверхня не повинна бути липкою, а жир — мати неприродний сірий або жовтуватий відтінок.

Реклама

Якщо плануєте смажити свинину швидко, вибирайте шию або не надто пісну лопатку, нарізану тонкими шматочками. Для гуляшу й тушкованого м’яса краще підійде лопатка, а для запікання великим шматком — окіст або шия, залежно від бажаної жирності.

Реклама

Ще один секрет соковитої свинини — не поспішати під час приготування. Частини з більшою кількістю сполучної тканини, зокрема лопатка, стають ніжнішими за тривалого тушкування. Натомість пісні шматки окісту легко пересушити, якщо тримати їх на вогні надто довго.

Новини партнерів

Новини партнерів